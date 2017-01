中国、人民元ＱＦＩＩで200億元を香港の金融機関に割り当て

[上海 1日 ロイター] 中国国家外為管理局(SAFE)中国は、人民元適格外国 機関投資家(RQFII)制度で、200億元(31億7000万ドル)を香港の21の 金融機関に割り当てたと発表した。 政府がRQFIIの試験プログラムを開始してから2カ月以内に目標の投資割り当てを 完了した。 ドルへの依存を引き下げるなどの理由から、中国は人民元の本土外での利用を促進して いる。ただ、本土外で人民元建て投資商品が少ないことから、投資家は人民元保有に消極 的となっている。 昨年12月中旬に試験的にRQFIIを導入し、中国本土の証券会社やファンド管理会 社の香港子会社に、本土の資本市場への投資に向け人民元を本土外で調達することを認め た。 今回投資枠がわずか2日で割り当てられたことは、中国政府が本土資本市場の開放や人 民元の国際化を積極的に進めていることを表している。 以下、投資枠を割り当てられた金融機関のデータ。 Institution Date quota Quota (100 received mln yuan) Fund houses 1 CSOP Asset Management Ltd 2011.12.30 11 2 Harvest Global Investments 2011.12.30 11 3 China Asset Management (Hong 2011.12.30 12 Kong) Ltd 4 Da Cheng International Asset 2011.12.30 11 Management Co Ltd 5 China Universal Asset 2011.12.30 11 Management 6 Bosera Asset Management 2011.12.30 11 (International) Co Ltd 7 HFT Investment Management 2011.12.30 11 (HK) Ltd 8 HuaAn Asset Management (Hong 2011.12.30 11 Kong) Ltd 9 E Fund Management (Hong 2012.01.02 11 Kong) Co Ltd TOTAL QUOTAS FOR FUND HOUSES 100 Brokerages 10 Shenyin Wanguo (HK) Ltd 2011.12.30 9 11 Essence International 2011.12.30 9 Financial Holdings Ltd 12 China International Capital 2012.01.02 9 Corp (Hong Kong) 13 Guosen Securities (HK) 2012.01.02 9 14 Everbright Securities 2012.01.02 9 Financial Holdings Ltd 15 Huatai Financial Holdings 2012.01.02 9 (Hong Kong) Ltd 16 Guotai Junan International 2012.01.02 9 17 Haitong International 2012.01.02 9 Holdings Ltd 18 GF Holdings (Hong Kong) 2012.01.02 9 Corporation Ltd 19 China Merchants Securities 2012.01.02 9 (HK) Co Ltd 20 Citic Securities 2012.01.02 9 International Co Ltd 21 Guoyuan Securities (HK) Co 2012.01.02 5 Ltd TOTAL QUOTAS FOR BROKERAGES 100 COMBINED TOTAL 200