UPDATE1: 中国・香港株式市場・前場＝銀行株主導で反発、ハンセン指数は上値抵抗線突破

上海総合指数.SSEC 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2275.040 6.960高 241.0億元（上海Ａ株） 寄り付き 2273.850 5.770高 前営業日終値 2268.080 24.530安 484.0億元（上海Ａ株） ハンセン指数.HSI 前場終値 20629.68 296.31高 333.3億香港ドル 寄り付き 20638.96 305.59高 前営業日終値 20333.37 57.12安 616.4億香港ドル -------------------------------------------------------------------------------- ［香港 ２日 ロイター］ ２日の香港株式市場は反発して前場の取引を終えた。各国 で発表された製造業関連指標が市場予想を上回る内容だったことで世界的な景気後退への 懸念が後退し、本土系金融株と景気敏感株が相場をけん引した。 ハンセン指数.HSI前場終値は２９６．３１ポイント（１．４６％）高の ２万０６２９．６８。これまで４営業日にわたって上値抵抗線となっていた２００日移動 平均線を突破した。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）.HSCE前場終値は２２３．１８ポイント （１．９８％）高の１万１４７６．９８。 個別銘柄では、本土系銀行株の中国工商銀行（ＩＣＢＣ）( 1398.HK )が３％高。 景気敏感株も堅調。石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）( 0883.HK )が３．１％高、 中国石油天然ガス（ペトロチャイナ）( 0857.HK )が１．８％高、中国石油化工（シノペッ ク）( 0386.HK )が１．７％高。 一方、中国株式市場も反発して前引けた。 上海総合指数.SSECの前場終値は６．９６０ポイント（０．３１％）高の ２２７５．０４０。２３００が再び強固な上値抵抗線として意識されている。 香港市場と同様、銀行株が高い。個別銘柄では、中国銀行( 601988.SS )が１％高、 ＩＣＢＣ( 601398.SS )は０．２％高、中国交通銀行( 601328.SS )は０．８％高となった。