〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月１３─１８日の海外経済指標】 予想 前回 １３日 ０７００ＧＭＴ １月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 3.0 １４日（火） ０９３０ＧＭＴ １月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） -0.5 0.4 （前年比、％） 3.6 4.2 ＲＰＩ（前月比、％） -0.4 0.4 （前年比、％） 4.1 4.8 ＲＰＩＸ（前月比、％） -0.4 0.4 （前年比、％） 4.2 5.0 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -1.2 -0.1 （前年比、％） -1.0 -0.3 １０００ＧＭＴ ２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） -12.0 -21.6 （現況指数） 30.0 28.4 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.3 -0.1 （輸出物価／前月比、％） 0.2 -0.5 １３３０ＧＭＴ １月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.7 0.1 （自動車除く／前月比、％）0.5 -0.2 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.5 0.3 １５日（水） ０６３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDPP=ECI] （前期比、％） -0.1 0.3 （Q3改定値） ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） -0.3 0.5 （前年比、％） 1.9 2.5 （Q3改定値） ０９３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.5 8.4 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 6.9 １０００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局）[EUGDF=ECI] （前月比、％） -0.3 0.2 （前年比、％） 0.7 1.4 （Q3改定値） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ ２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 15.00 13.48 １４００ＧＭＴ １２月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI][USCAPU=ECI] （指数／前月比、％） 0.6 0.4 （設備稼働率、％） 78.6 78.1 １５００ＧＭＴ ２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 26 25 第４・四半期マレーシアＧＤＰ １６日（木） ００００ＧＭＴ 第４・四半期シンガポールＧＤＰ確報値 ００３０ＧＭＴ １月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 1.0 -2.93 失業率（％） 5.3 5.2 ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ １３３０ＧＭＴ １月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 67.5 65.7 （許可件数／年率、万戸） 68.0 67.1 １３３０ＧＭＴ １月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 -0.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/11までの週、1000件） 365 358 １５００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 9.5 7.3 １７日（金） ０７００ＧＭＴ １月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.4 （前年比、％） 3.2 4.0 ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 1.0 ０９３０ＧＭＴ １月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） -0.4 0.6 （前年比、％） 0.5 2.6 １３３０ＧＭＴ １月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.0 （指数／前年比、％) 2.9 3.0 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.2 １５００ＧＭＴ １月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.4 １８日（土） １月の中国主要７０都市新築住宅価格 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月１３─１７日の海外行事予定】 １３日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 オバマ米大統領が２０１３会計年度予算教書を発表 ギリシャ債務交換の最終案提示期限 イタリア短期債入札 ドイツ短期債入札（６カ月） フランス国債入札 １４日（火） ０２４５ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁、ＦＲＢの責務について講演 （米カリフォルニア州クレアモント） １３４５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 （デラウェア州ニューアーク） １５００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、上院財政委員会で２０１３会計年度予算教書について証言 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ２２４０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しに ついて講演（フロリダ州サラソタ） オバマ米大統領が中国の習近平・国家副主席と会談 イタリア中期債入札 ギリシャ３カ月物Ｔビル入札 スペイン１２カ月・１８カ月物国債入札 ＥＵ・中国首脳会談（北京） 米財務省６４日物出納管理証券入札 １５日（水） １０３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １４１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（米テキサス州サンマルコス） １９００ＧＭＴ