中国・香港株式市場・大引け＝上海続落、ハンセンは小幅続伸

上海総合指数.SSEC 前営業日比 売買代金概算 大引け 2344.771 7.084安 661.8億元（上海Ａ株） 高値 2352.469 安値 2332.247 前場終値 2338.115 13.740安 374.0億元（上海Ａ株） 寄り付き 2348.877 2.978安 前営業日終値 2351.855 0.126安 776.1億元（上海Ａ株） ハンセン指数.HSI 大引け 20917.83 30.43高 559.4億香港ドル 高値 20947.95 安値 20813.53 前場終値 20886.69 0.71安 291.3億香港ドル 寄り付き 20845.24 42.16安 前営業日終値 20887.40 103.54高 619.4億香港ドル -------------------------------------------------------------------------------- ［上海／香港 １４日 ロイター］ １４日の中国株式市場は続落して取引を終えた。 公的年金基金が香港市場で銀行株を売却したことを受け、金融株が下落した。 上海総合指数.SSECは７．０８４ポイント（０．３０％）安の２３４４．７７１。 公的年金基金が香港市場で中国工商銀行（ＩＣＢＣ）( 1398.HK )と中国銀行( 3988.HK )の 両銘柄を約１億５３００万香港ドル（２０００万ドル）で売却したと、両行が前日明らか にした。 香港株式市場は薄商いの中、小幅続伸。住宅ローン市場に安定化の兆しが出てきたこと を受け、香港の不動産セクターがアウトパフォームしたことが相場を引き上げた。ただ、 ハンセン指数の終値は２５０日移動平均線に届かなかった。 ハンセン指数.HSIは３０．４３ポイント（０．１５％）高の２万０９１７．８３。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）.HSCEは５４．５０ポイント（０．４８％）安 の１万１４１３．１６。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE｣と表示しま す。