1月英失業者数は前月比＋6900人で市場予想上回る、失業率5.0％＝国立統計局

［ロンドン １５日 ロイター］ 英国立統計局（ＯＮＳ）は１５日、１月の失業者数 が前月比６９００人増加したと発表した。エコノミスト予想は３０００人増だった。 失業率は５．０％だった。 （単位：特記以外は％。カッコ内は速報値） 1月 12月 予測 失業者数（前月比増減・人） +6,900 +1,900 (+1,200) +3,000 失業率 5.0 5.0 (5.0) 失業者数（百万人） 1.605* 1.598 (1.597) *２０１０年１月以降で最高。 ＩＬＯ方式 10─12月 7─9月 10年10─12月 予測 失業者数（百万人） 2.671 2.622 2.492 失業率 8.4 8.3 7.9 8.5 前期比増減（人） +48.000 n/a n/a 10─12月 9─11月 予測 平均所得伸び率（前年比、％） 2.0 2.0 1.8