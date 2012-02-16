＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2月16日─23日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １６日（木） ０８００ＧＭＴ 第４・四半期スペインＧＤＰ １３３０ＧＭＴ １月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 67.5 65.7 （許可件数／年率、万戸） 68.0 67.1 １３３０ＧＭＴ １月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 -0.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/11までの週、1000件） 365 358 １５００ＧＭＴ ２月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 9.5 7.3 １７日（金） ０７００ＧＭＴ １月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.4 （前年比、％） 3.2 4.0 ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 1.0 ０９３０ＧＭＴ １月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） -0.4 0.6 （前年比、％） 0.5 2.6 １３３０ＧＭＴ １月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.0 （指数／前年比、％) 2.9 3.0 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.2 １５００ＧＭＴ １月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.4 １８日（土） １月の中国主要７０都市新築住宅価格 ２１日（火） １３３０ＧＭＴ １月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.17 ２２日（水） ０６３０ＧＭＴ １月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.7 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 50.4 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 48.8 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 50.4 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） N/A -1.3 （前年比、％） N/A -2.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.70 4.61 ２３日（木） ０２３０ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０９００ＧＭＴ ２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） N/A 108.3 （現況指数） N/A 116.3 （期待指数） N/A 100.9 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/18までの週、1000件） N/A N/A １５００ＧＭＴ １２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 1.0 ２３００ＧＭＴ １月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 0.88 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━