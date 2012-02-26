〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月２７日─３月２日の海外経済指標】 予想 前回 ２７日（月） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 1.8 1.6 １５００ＧＭＴ １月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （前月比、％） 1.0 -3.5 １月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２８日（火） ０７００ＧＭＴ ３月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 6.0 5.9 １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.15 -0.21 （景況感指数） 93.9 93.4 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -1.0 3.0 （輸送機器除く／前月比、％） 0.0 2.2 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.4 3.1 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) -0.5 -0.7 （季調前前月比、％) N/A -1.3 （前年比、％) -3.7 -3.7 １５００ＧＭＴ ２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 63.0 61.1 ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.4 （前年比、％） 2.1 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） 0.5 -0.5 （前年比、％） 2.2 2.3 （1月改定） ２９日（水） ００３０ＧＭＴ １月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.3 -0.1 ０７００ＧＭＴ １月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.7 0.3 （前年比、％） 3.1 3.9 ０７４５ＧＭＴ １月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.7 ０８５５ＧＭＴ ２月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） -5 -34 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） -0.8 0.3 （前年比、％） 2.7 2.7 （12月改定） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ改定値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.8 2.8 デフレーター 0.4 0.4 （Q4速報） １４４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 61.5 60.2 ３月１日（木） ０１００ＧＭＴ ２月中国ＰＭＩ（物流購買連合会）[CNPMIB=ECI] N/A 50.5 ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 49.0 49.0 （2月速報） １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.6 2.7 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 10.4 10.4 １３３０ＧＭＴ １月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.0 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/25までの週、1000件） 353 351 １５００ＧＭＴ １月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 1.0 1.5 １５００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 54.6 54.1 ２月米自動車販売台数 ２日（金） ０７００ＧＭＴ １月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.4 （前年比、％） N/A -0.9 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.5 ‐0.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月２０─２６日の海外行事予定】 ２７日（月） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] イタリア国債入札 ドイツ１２カ月物国債入札 フランス短期債入札 ドイツ議会、ギリシャ支援めぐる特別審議 台湾は休場［振替休日］ ２８日（火） １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 米大統領選：共和党アリゾナ州・ミシガン州予備選 ２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] イタリア中期債入札 台湾は休場［和平紀念日］ ２９日（水） ００１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演「国と地域の見通し」 （オハイオ州ウエストフィールドセンター） １４３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「米経済概観」 （メキシコ市） １４４５ＧＭＴ ２月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、金融政策について下院金融委員会で証言 １８００ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １９００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ドイツ１０年物国債入札 ＥＣＢ３年物オペ ３月 １日（木） １３００ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 「国と地域の成長のカギ」（クリーブランド） １５００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、金融政策について上院銀行委員会で証言 １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が 経済と銀行について講演（アトランタ） ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２日まで） スペイン国債入札 フランス国債入札 フィリピン中