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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月1日─3月8日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３月１日（木） ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 49.0 49.0 （2月速報） １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.6 2.6 （1月改定） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 10.4 10.4 １３３０ＧＭＴ １月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.4 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.0 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （2/25までの週、1000件） 351 351 １５００ＧＭＴ １月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 1.0 1.5 １５００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 54.5 54.1 ２月米自動車販売台数 ２日（金） ０７００ＧＭＴ １月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.4 （前年比、％） N/A -0.9 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.5 ‐0.2 ５日（月） ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 49.4 （2月速報） ０８５８ＧＭＴ ２月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 49.7 （2月速報） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A -0.4 （前年比、％） N/A -1.6 １５００ＧＭＴ １月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.4 1.1 １５００ＧＭＴ ２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 56.9 56.8 （景気指数） N/A 59.5 ６日（火） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） N/A -5.6 １０００ＧＭＴ 第４・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前期比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 0.7 （速報値） １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ７日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A 2.5 １１００ＧＭＴ １月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A 1.7 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３１５ＧＭＴ ２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 170 １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） 0.7 0.7 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.2 1.2 （Q4速報） ２０００ＧＭＴ １月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 10.00 19.31 ８日（木） ００３０ＧＭＴ ２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） N/A 4.63 失業率（％） N/A 5.1 ０７４５ＧＭＴ １月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.0 １１００ＧＭＴ １月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A -2.9 １２３０ＧＭＴ ２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 53.5 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/3までの週、1000件） N/A N/A ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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