スペイン短期債入札は目標上限を発行、利回りは低下

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［マドリード １日 ロイター］ スペインは１日、総額４５億ユーロの短期債を発行した。発行額は目標の上限で、利回りは前回に比べ低下した。
２０１４年４月３０日満期の債券（表面利率３．４％）は１０億６０００万ユーロ発行され、平均利回りは２．０６９％、応札倍率は２．８倍となった。
２０１５年６月３０日満期の債券（表面利率４．０％）は１９億１０００万ユーロ発行され、平均利回りは２．６１７％、応札倍率は２．４倍となった。前回は平均利回り３．３３２％、応札倍率は２．２倍だった。
２０１６年１０月３１日満期の債券（表面利率４．２５％）は１５億３０００万ユーロ発行され、平均利回りは３．３７６％、応札倍率は２．６倍となった。前回は平均利回り３．４５５％、応札倍率は３．６倍だった。
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