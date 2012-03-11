〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月１２日─１８日の海外経済指標】 予想 前回 １２日（月） ０７００ＧＭＴ ２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 1.2 （前年比、％） N/A 3.0 １８００ＧＭＴ ２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -229.0 -27.4 １３日（火） ０６３０ＧＭＴ ２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.5 -0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.6 2.6 ０７４５ＧＭＴ １月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -3.0 ０９３０ＧＭＴ １月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -7.88 -7.11 １０００ＧＭＴ ３月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 10.0 5.4 （現況指数） 42.5 40.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 1.0 0.4 （自動車除く／前月比、％）0.7 0.7 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.5 0.4 １４日（水） ０９３０ＧＭＴ ２月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.4 8.4 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.1 （前年比、％） -0.8 -2.0 １０００ＧＭＴ ２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.8 （前年比、％） 2.7 2.6 （1月改定） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.6 0.3 （輸出物価／前月比、％） 0.2 0.2 １２３０ＧＭＴ 第４・四半期米経常収支（商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） -114.1 -110.28 １５日（木） １２３０ＧＭＴ ３月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 17.85 19.53 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/10までの週、1000件） 359 362 １２３０ＧＭＴ ２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.1 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.4 １３００ＧＭＴ １月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 12.0 10.2 １６日（金） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 9.7 １２３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.2 （指数／前年比、％) 2.9 2.9 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.3 １３１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.0 （設備稼働率、％） 78.8 78.5 １３５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.0 75.3 （2月確報） １８日（日） ２月の中国主要７０都市新築住宅価格 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月１２日─１７日の海外行事予定】 １２日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ユーロ圏財務相会合（ブリュッセル） 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） １３日（火） ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８１５ＧＭＴ 米連邦公開市場委員会（声明発表）[USFOMC=ECI] ＥＵ財務相理事会（ブリュッセル） 米大統領選：共和党ハワイ州党員集会、アラバマ州・ミシシッピ州予備選 中国全国人民代表大会（全人代）（１４日まで） １４日（水） １４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が全米独立地域銀行家協会の会合で講演 （ナッシュビル） １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 中国全国人民代表大会（全人代）（最終日） １５日（木） ０９００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 ＩＭＦ理事会（ギリシャ支援関連） スイス中銀金融政策会合 インド中銀の金融政策見直し １６日（金） １９００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が現在の経済状況と金融政策につい て講演（フランクフルト） １７日（土） 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）経済見通しの暫定評価（Interim Assessment) 米大統領選：共和党ミズーリ州党員集会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １２日 ロイター］