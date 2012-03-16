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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月16日─23日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １６日（金） １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 9.7 １２３０ＧＭＴ ２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.2 （指数／前年比、％) 2.9 2.9 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.3 １３１５ＧＭＴ ２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.0 （設備稼働率、％） 78.8 78.5 １３５５ＧＭＴ ３月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.0 75.3 （2月確報） １８日（日） ２月の中国主要７０都市新築住宅価格 １９日（月） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 16.3 １４００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 29 ２０日（火） ０７００ＧＭＴ ２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 3.4 ０９３０ＧＭＴ ２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A 3.6 ＲＰＩ（前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 3.9 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A -0.6 （前年比、％） N/A 4.0 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 69.5 69.9 （許可件数／年率、万戸） 69.5 68.2 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２１日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.61 4.57 ２１４５ＧＭＴ 第４・四半期ニュージーランドＧＤＰ ２２日（木） ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 49.0 ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 48.8 ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 49.3 ０９３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.0 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） N/A 1.9 （前年比、％） N/A -1.7 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/17までの週、1000件） N/A N/A １４００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.7 １４００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.4 0.4 ２３日（金） １４００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.327 0.321 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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