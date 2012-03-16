1月のユーロ圏貿易収支、76億ユーロの赤字＝ＥＵ統計局

［ブリュッセル １６日 ロイター］ 欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した２０１２年 １月のユーロ圏貿易収支は、季節調整前で７６億ユーロの赤字となった。赤字額は前年同 月（１６１億ユーロ）の約半分となった。輸出が、自動車・機械の輸出が伸びたドイツに 押し上げられ、輸入を上回る伸びを示した。 １２年１月は輸出が前年比１１％増加する一方、輸入は４％の増加にとどまった。輸入 の弱い伸びは、各国の緊縮策や雇用情勢の悪化などが家計支出に影を落としていることを 示している。 （単位：特記以外は10億ユーロ、季節調整前） 11年1月 12年1月 前年比％ 輸出 124.8 138.4 11 輸入 140.9 146.0 4 貿易収支 -16.1 -7.6