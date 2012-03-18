〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月１９日─２３日の海外経済指標】 予想 前回 １９日（月） ０９００ＧＭＴ １月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 16.3 １４００ＧＭＴ ３月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 30 29 ２０日（火） ０７００ＧＭＴ ２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.5 0.6 （前年比、％） 3.2 3.4 ０９３０ＧＭＴ ２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.5 -0.5 （前年比、％） 3.3 3.6 ＲＰＩ（前月比、％） 0.6 -0.6 （前年比、％） 3.5 3.9 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.7 -0.6 （前年比、％） 3.7 4.0 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 70.0 69.9 （許可件数／年率、万戸） 69.0 68.2 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２１日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.62 4.57 ２１４５ＧＭＴ 第４・四半期ニュージーランドＧＤＰ ２２日（木） ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 49.5 49.0 ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 49.2 48.8 ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 49.7 49.3 ０９３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） -0.4 0.9 （前年比、％） 2.5 2.0 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） -2.1 1.9 （前年比、％） -3.0 -1.7 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/17までの週、1000件） 355 351 １４００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.7 １４００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.6 0.4 ２３日（金） １４００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.325 0.321 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月１９日─２５日の海外行事予定】 １９日（月） ０５００ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁がクレディ・スイスの会合で講演（香港） １２３５ＧＭＴ ニューヨーク連銀のダドリー総裁が 地方および米国の経済状況について講演（ニューヨーク州メルビル） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 米大統領選：共和党候補者討論会（オレゴン州） ２０日（火） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １４００ＧＭＴ 米上院銀行委員会でＦＲＢ理事に指名されたジェレミー・スタイン氏と ジェローム・パウエル氏の指名公聴会 １４００ＧＭＴ ガイトナー米財務長官が下院金融委員会で国際金融システムに ついて証言 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「ＦＲＢと今日の経済におけるその役割」 ２１３０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が大学で講義（セントルイス） ギリシャの１４５億ユーロの国債償還期限 米大統領選：共和党イリノイ州予備選 ２１日（水） ０９３０ＧＭＴ ３月の英金融政策委員会の議事録 ＥＣＢ理事会・一般理事会（フランクフルト、２２日まで） 英財務相予算演説 タイ中銀金融政策会合 ２２日（木） １４００ＧＭＴ タルーロＦＲＢ理事が上院銀行委員会で証言 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件 １６４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長がジョージワシントン大学で講義 「第２次世界大戦後のＦＲＢ」 １７００ＧＭＴ １０年物インフレ連動債入札 ２０００ＧＭＴ シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が「ＦＯＭＣガイダンスが 及ぼすマクロ経済的効果」について討議 ＥＣＢ理事会・一般理事会（最終日、金利発表なし） 台湾中銀金融政策決定会合 ２３日（金） ０１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演（香港） １８３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（ワシントン） １７４５ＧＭＴ バーナンキＦＲＢ議長が「危機と危機後の中央銀行」に関する 会議開催のあいさつ スイス中銀が四半期金融政策リポートを公表 ２４日（土） 米大統領選：共和党ルイジアナ州予備選 ２５日（日） 香港行政長官選挙 英欧州夏時間入り ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １９日 ロイター］