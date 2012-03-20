2月の英ＣＰＩは前年比＋3.4％、2010年11月以降で最低

［ロンドン ２０日 ロイター］ 英国立統計局が２０日発表した２月の消費者物価 指数（ＣＰＩ）は前月比０．６％上昇、前年比３．４％上昇となった。 前年比の上昇率は２０１０年１１月以降で最低となる。 前年比の市場予想は３．３％上昇だった。 2月 1月 ＣＰＩ（ＨＩＣＰ、ＥＵ基準消費者物価指数） 前月比（％） 0.6 -0.5 前年比（％） 3.4* 3.6 コアＣＰＩ（エネルギー、食品、アルコール、たばこを除く） 前月比（％） 0.6 -0.8 前年比（％） 2.4** 2.6 小売物価指数（ＲＰＩ） 前月比（％） 0.8 -0.6 前年比（％） 3.7 3.9 実勢インフレ率（ＲＰＩＸ、住宅ローン金利分を除く） 前月比（％） 0.8 -0.6 前年比（％） 3.8 4.0 コンセンサス予想（％） 前月比 前年比 ＣＰＩ 0.5 3.3 ＲＰＩ 0.6 3.5 ＲＰＩＸ 0.7 3.7 * ２０１０年１１月以降で最低 ** ２００９年１１月以降で最低