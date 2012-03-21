＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3月21日─28日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２１日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.62 4.57 ２１４５ＧＭＴ 第４・四半期ニュージーランドＧＤＰ （前期比、％） 0.6 0.8 ２２日（木） ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 49.5 49.0 ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 49.2 48.8 ０８５８ＧＭＴ ３月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 49.7 49.3 ０９３０ＧＭＴ ２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） -0.4 0.9 （前年比、％） 2.5 2.0 １０００ＧＭＴ １月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） -2.1 1.9 （前年比、％） N/A -1.7 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （3/17までの週、1000件） 354 351 １４００ＧＭＴ １月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.7 １４００ＧＭＴ ２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.6 0.4 ２３日（金） １４００ＧＭＴ ２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.325 0.321 ２６日（月） ０８００ＧＭＴ ３月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） N/A 109.6 （現況指数） N/A 117.5 （期待指数） N/A 102.3 １２３０ＧＭＴ ２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A 0.22 １４００ＧＭＴ ２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （前月比、％） N/A 2.0 ２月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２６─２９日 ０６００ＧＭＴ ２月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A 1.3 （前年比、％） N/A 3.7 ２６─３０日 ０６００ＧＭＴ ２月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A -1.6 （前年比、％） N/A 1.6 ２７日（火） ０６００ＧＭＴ ４月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 6.0 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ １月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調前前月比、％) N/A -1.1 （季調済前月比、％) N/A -0.5 （前年比、％) N/A -4.0 １４００ＧＭＴ ３月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 72.0 70.8 ２８日（水） ０５３０ＧＭＴ 第４・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.2 （速報値） ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.5 ０８３０ＧＭＴ 第４・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） N/A -15.23 ０８３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 0.7 （Q*改定） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 1.9 -3.7 （輸送機器除く／前月比、％） N/A -3.0 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -4.3 ３月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 2.3 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 2.5 （2月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━