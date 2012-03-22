3月のユーロ圏総合ＰＭＩ速報値は48.7に低下、予想下回る

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［ロンドン／ベルリン／パリ ２２日 ロイター］ マークイットが発表した３月のユ ーロ圏などの購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値は以下の通り。 ＜ユーロ圏＝マークイット発表＞ 3月 2月 予想 総合ＰＭＩ指数 48.7 49.3 49.7 製造業ＰＭＩ 47.7 49.0 49.5 サービス部門ＰＭＩ 48.7 48.8 49.2 ＜フランス＝マークイット／ＣＤＡＦ発表＞ 3月 2月 予想 総合ＰＭＩ指数 49.0 50.2 NA 製造業ＰＭＩ 47.6 50.0 50.3 サービス部門ＰＭＩ 50.0 50.0 50.6 ＜ドイツ＝マークイット発表＞ 3月 2月 予想 総合生産指数 51.4 53.2 NA 製造業ＰＭＩ 48.1 50.2 51.0 サービス部門ＰＭＩ 51.8 52.8 53.0
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