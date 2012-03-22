中国・香港株式市場・大引け＝上海は反落、ハンセン5日ぶり反発

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上海総合指数.SSEC 前営業日比 売買代金概算 大引け 2375.772 2.423安 767.2億元（上海Ａ株） 高値 2386.099 安値 2364.130 前場終値 2368.189 10.006安 414.3億元（上海Ａ株） 寄り付き 2376.991 1.204安 前営業日終値 2378.195 1.356高 947.9億元（上海Ａ株） ハンセン指数.HSI 大引け 20901.56 44.93高 498.9億香港ドル 高値 20978.49 安値 20801.79 前場終値 20851.90 4.73安 258.6億香港ドル 寄り付き 20886.12 29.49高 前営業日終値 20856.63 31.61安 612.5億香港ドル -------------------------------------------------------------------------------- ［上海／香港 ２２日 ロイター］ ２２日の中国株式市場は反落して取引を終えた。 ＨＳＢＣが発表した３月の中国購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が、景況感判断の節 目である５０を５カ月連続で下回り、中国経済への減速懸念が再燃した。 上海総合指数.SSECは２．４２３ポイント（０．１０％）安の２３７５．７７２。 香港株式市場は５営業日ぶり反発。ＨＳＢＣによる３月の中国ＰＭＩ速報値を受けて景 気敏感株が下げたが、消費関連株が堅調となった。 ハンセン指数.HSIは４４．９３ポイント（０．２２％）高の２万０９０１．５６。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）.HSCEは８．５１ポイント（０．０８％）安の １万０７６７．４９。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「UPDATE｣と表示します。
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