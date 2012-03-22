翌日物預金残高は7553.35億ユーロ、前営業日から減少＝ＥＣＢ

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［フランクフルト ２２日 ロイター］ 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が２２日発表した流 動性データによると、翌日物預金残高は７５５３億３５００万ユーロとなり、前営業日か ら減少した。 詳細は以下の通り。 （単位：１００万ユーロ） 本日 前営業日 翌日物貸出ファシリティーの利用 1,120 11,036 翌日物預金ファシリティーの利用 755,335 768,862 カバードボンドの買い入れ第１弾総額 56,905 56,966 カバードボンドの買い入れ第２弾総額 8,754 8,702 ＊カバードボンドの買い入れ第１弾は２０１０年６月で終了。 第２弾は２０１１年１１月から始まった。 ＊ＥＣＢのデータは以下でご覧になれます。 here
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