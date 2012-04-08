〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月９日─１３日の海外経済指標】 予想 前回 ９日（月） ０１３０ＧＭＴ ３月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ＣＰＩ（前年比、％） 3.3 3.2 ＰＰＩ（前年比、％） -0.2 0 １０日（火） ０６００ＧＭＴ ２月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 142 ０６４５ＧＭＴ ２月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） 0.5 0.4 時間未定 ３月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％） 7.2 18.4 輸入（前年比、％） 9.0 39.6 貿易収支（10億ドル） -1.3 -31.5 １０─１５日 時間未定 ３月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 800 710.7 新規融資伸び率（前年比、％） 15.4 15.2 Ｍ２伸び率（前年比、％） 12.9 13.0 １１日（水） ０６００ＧＭＴ ３月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 1.0 （前年比、％） N/A 2.6 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.8 0.4 （輸出物価／前月比、％） 0.4 0.4 １８００ＧＭＴ ３月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -201.5 -232.00 １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0.6 -1.54 失業率（％） 5.3 5.2 ０５３０ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.5 ０６４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.2 ０８３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -7.65 -7.53 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.2 （前年比、％） N/A -1.2 １２３０ＧＭＴ ２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -52.0 -52.6 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/7までの週、1000件） 355 357 １２３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３日（金） ００００ＧＭＴ 第１・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０２００ＧＭＴ ３月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] 固定資産投資（年初来前年比、％） 20.8 21.5 小売売上高（前年比、％） 15.0 14.7 鉱工業生産（前年比、％） 11.5 11.4 第１・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] 第１・四半期ＧＤＰ（前年比、％） 8.3 8.9 ０６００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） 2.1 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.3 （3月速報） ０８３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 2.1 （前年比、％） N/A 7.3 産出（前月比、％） 0.4 0.6 （前年比、％） 3.4 4.1 １２３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.4 （指数／前年比、％) 2.7 2.9 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.2 １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.2 76.2 （3月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【４月９日─１５日の海外行事予定】 ９日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ２３１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、アトランタ地区連銀主催の会合で講演 （ジョージア州ストーンマウンテン） オバマ米大統領、ブラジルのルセフ大統領と会談（ワシントン） 世銀総裁候補のジム・ヨン・キム米ダートマス大学学長、アジア・アフリカ歴訪（最終日） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） オーストラリア、フランス、ドイツ、香港、英国［以上、イースターマンデー］ １０日（火） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（オクラホマ州ノーマン） １６４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １７１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネソタ州ニコレット） ニューヨーク国際自動車ショー（１５日まで） １１日（水） １２２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合であいさつ （ジョージア州ストーンマウンテン） １３３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １４３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 （ジョージア州ストーンマウンテン） １６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で閉幕の あいさつ（ジョージア州ストーンマウンテン） １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ２１００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ ２２１５ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が講演「経済見通しと金融政策」（ニューヨーク