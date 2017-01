UPDATE2: 〔ロイター調査〕米プライマリーディーラー、ＱＥ３は6月発表・規模6000億ドルと予想

[ニューヨーク 9日 ロイター] ロイターが9日まとめた米プライマリーディーラ ー(政府証券公認ディーラー)調査では、前週末発表の3月の米雇用統計で雇用者数の伸 び が予想を大幅に下回ったことを受け、連邦準備理事会(FRB)が量的緩和第3弾(QE 3)の実施に踏み切るとの予想が大勢となっていることが、明らかになった。 今回の調査では、プライマリーディーラー16社中11社が、FRBはQE3を実施す ると予想した。このうち10社が、6月にQE3実施が発表されると予想。残る1社は今 年下半期になると予想した。 QE3を予想したディーラーは、3月の米雇用統計が予想を裏付ける材料と指摘した。 BNPパリバの北米チーフエコノミスト、ジュリア・コロナド氏は「6日の雇用統計 は、労働市場に関する好材料は持続せず、回復はまだ自律的でない可能性がある、という バーナンキ議長の懸念を確認した」と指摘したうえで「緩和プログラムの一つの終わりが 近づくなかで、このような失速パターンがみられたことにより、FRBは若干の追加保険 的な措置を講じると思う」と述べた。 前週、米株式市場や債券市場では、3月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録が追 加緩和実施機運の後退を示唆したとの見方が台頭し、追加緩和観測が後退していた。 しかし、ディーラーの大半は、QE3実施に関する予想を維持した。3月9日の調査で は、18社中14社がQE3実施を予想していた。 クレディスイスのエコノミスト、ダナ・サポルタ氏は「次のFRBの動きは緩和との見 方は変えていないが、雇用統計そのものは、QE見通しを前倒しするものでない。だが、 おそらく3月のFOMC議事録にみられた『タカ派的』トーンを強める方向の動きは消え るだろう」と述べた。 QE3の規模については、9社の予想中央値が6000億ドルとなり、3月9日に実施 された調査の5250億ドルから増加した。 QE3の内容については、9社中7社が国債とモーゲージ担保証券(MBS)の双方が 買い入れ対象となると予想。2社がMBSのみが対象になると予想した。 FRBは現在、短期債を売却し長期債を買い入れる「ツイストオペ」を実施している が、同オペは6月末に終了する。 政策金利であるフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標については、根強い景気不 透明感から、現行の超低金利が少なくともあと1年は継続すると予想されている。 15 社中7社が、2014年下半期に、実質的にゼロ%となっている現在の水準から引き上げ られると 予想。5社がこれよりも早期の利上げを予想、3社が利上げは2015年以降になると予 想した。 今回の調査には、プライマリーディーラー21社中16社が回答した。 詳細な結果は以下の通り。質問によっては、16社すべてから回答を得ていないものも ある。カッコ内は前回調査。 追加緩和の 追加緩和の 資産買い入れ 会社名 可能性 時期 規模(10億ドル) -------------------------------------------------------------------------------- BAML (Yes) (Sept) (800) BMO No (No) - (-) - (-) Bank of NS (Yes) (H2 2012) (500) Barclays No (No) - - BNP Yes (Yes) June (June) ?? (300) Cantor Yes (Yes) June (June) 600 (750) Citigroup (No) (NA) (NA) CSuisse Yes (Yes) June (June) 600 (600) Daiwa No (No) - (-) - (-) Deutsche No (No) - (-) - (-) Goldman Yes (Yes) June (Mid 2012) NA (NA) HSBC Yes (Yes) H2 2012 (Q2 2012) 400 (400) Jefferies Yes (Yes) June (End Q2) 600 (500) JP Morgan (No) (-) (-) Mizuho Yes (Yes) June (June) 800 (800) M Stanley Nomura Yes (Yes) June (June) 350-500 (350) RBC Yes (Yes) June (H1 2012) 500 (550) RBS Yes (Yes) June (June) 500 (500) Soc Gen Yes (Yes) June (April) 600 (600) UBS No No - (-) - (-) 買い入れ資産 利上げ開始の時期 会社名 (MBS/国債/両方) -------------------------------------------------------------------------------- BAML (Both) (Q3 2014) BMO (-) (-) Sept 2014 (-) Bank of NS (Both) (Q3 2014) Barclays (-) (-) Mid 2014 (-) BNP Both (MBS) Q4 2014 (H2 2014) Cantor Both (MBS) Q3 2014 (Mid 2014) Citigroup (MBS) (H2 2014) CSuisse Both (Both) Q3 2014 (Q3 2014) Daiwa - (NA) Q1 2014 (Q1 2014) Deutsche NA (NA) H2 2013 (H2 2013) Goldman NA (NA) H2 2015 (H2 2015) HSBC Both (Both) Q3 2014 (Q3 2014) Jefferies Both (Both) Q3 2014 (Q3 2014) JP Morgan (NA) (Q3 2014) Mizuho (Both) Late 2014 (Late 2014) M Stanley Nomura Both (Both) Beyond 2014 RBC MBS (MBS) H2 2014 (H2 2014) RBS Both (Both) June 2014 (June 2014) Soc Gen MBS (MBS) 2016 (2016) UBS - (NA) H2 2013 (H2 2013)