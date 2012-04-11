UPDATE1: 中国・香港株式市場・前場＝下落、指標発表控え金融・資源株が安い

上海総合指数.SSEC 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2298.743 7.120安 415.8億元（上海Ａ株） 寄り付き 2286.716 19.147安 前営業日終値 2305.863 20.086高 630.1億元（上海Ａ株） ハンセン指数.HSI 前場終値 20092.66 263.58安 277.0億香港ドル 寄り付き 20092.96 263.28安 前営業日終値 20356.24 236.76安 492.8億香港ドル -------------------------------------------------------------------------------- ［香港 １１日 ロイター］ １１日の中国・香港株式市場は、ともに下落して前場の 取引を終えた。中国経済の不振が第１・四半期以降も続くことを示唆する可能性がある指 標発表を控え、金融や資源株が軟調となっている。 上海総合指数.SSECの前場終値は７．１２０ポイント（０．３１％）安の ２２９８．７４３。 ハンセン指数.HSIの前場終値は２６３．５８ポイント（１．２９％）安の ２万００９２．６６。ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）.HSCEの前場終値は １３６．５４ポイント（１．２９％）安の１万０４６０．３７。 今週は１３日に、中国の第１・四半期国内総生産（ＧＤＰ）の発表が予定されている。 中国の大手石油株が両市場で下落。 中国石油天然ガス（ペトロチャイナ）( 0857.HK )( 601857.SS )は香港市場で１．８％安、 上海市場で０．５％安。 中国本土系銀行株も軟調。 本土最大手の中国工商銀行（ＩＣＢＣ）( 1398.HK )は、香港市場で１．４％安となり、 ここ２カ月余りの安値に近付いている。 同銘柄は年初来で７．２％上げているが、ハンセン指数の上昇率９％をアンダーパフォ ームしている。 半面、上海不動産株指数.SSEPは１．２％高。３月２９日以降、同指数は約７％上げ ている。 直近の好材料は、中国海外発展（チャイナオーバーシーズランド）( 0688.HK )の３月の 契約販売高が１６．７％増になったこと。 販売高で中国５位のデベロッパー、保利房地産( 600048.SS )の前場終値は２．１％高。