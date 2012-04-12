Investing |
＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月12日─19日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０─１５日 時間未定 ３月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 800 710.7 新規融資伸び率（前年比、％） 15.4 15.2 Ｍ２伸び率（前年比、％） 12.9 13.0 １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0.6 -1.54 失業率（％） 5.3 5.2 ０５３０ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.7 0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.3 2.5 ０６４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.2 ０８３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -7.70 -7.53 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -0.3 0.2 （前年比、％） -1.8 -1.2 １２３０ＧＭＴ ２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -52.0 -52.6 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/7までの週、1000件） 355 357 １２３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３日（金） ００００ＧＭＴ 第１・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０２００ＧＭＴ ３月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] 固定資産投資（年初来前年比、％） 20.8 21.5 小売売上高（前年比、％） 15.0 14.7 鉱工業生産（前年比、％） 11.5 11.4 第１・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] 第１・四半期ＧＤＰ（前年比、％） 8.3 8.9 ０６００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 2.1 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 2.3 2.3 （3月速報） ０８３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 2.1 （前年比、％） N/A 7.3 産出（前月比、％） 0.4 0.6 （前年比、％） 3.4 4.1 １２３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.4 （指数／前年比、％) 2.7 2.9 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.2 １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.2 76.2 （3月確報） １６日（月） ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -7.6 １２３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.4 1.1 （自動車除く／前月比、％）0.6 0.9 １２３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 21.10 20.21 １３００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.5 0.7 １４００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 28 １７日（火） ０８３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 3.4 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 3.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 3.8 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.7 （2月改定） ０９００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 1.3 22.3 （現況指数） -90.0 37.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 70.0 69.8 （許可件数／年率、万戸） 71.3 71.5 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI][USCAPU=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.0 （設備稼働率、％） 78.8 78.4 １８日（水） ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ）[EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -12.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.4 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １９日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/14までの週、1000件） N/A N/A １４００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.60 4.59 １４００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文