＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月12日─19日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０─１５日 時間未定 ３月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 800 710.7 新規融資伸び率（前年比、％） 15.4 15.2 Ｍ２伸び率（前年比、％） 12.9 13.0 １２日（木） ０１３０ＧＭＴ ３月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 0.6 -1.54 失業率（％） 5.3 5.2 ０５３０ＧＭＴ ３月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.7 0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.3 2.5 ０６４５ＧＭＴ ２月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.2 ０８３０ＧＭＴ ２月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -7.70 -7.53 ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -0.3 0.2 （前年比、％） -1.8 -1.2 １２３０ＧＭＴ ２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -52.0 -52.6 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/7までの週、1000件） 355 357 １２３０ＧＭＴ ３月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３日（金） ００００ＧＭＴ 第１・四半期シンガポールＧＤＰ速報値 ０２００ＧＭＴ ３月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] 固定資産投資（年初来前年比、％） 20.8 21.5 小売売上高（前年比、％） 15.0 14.7 鉱工業生産（前年比、％） 11.5 11.4 第１・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI] 第１・四半期ＧＤＰ（前年比、％） 8.3 8.9 ０６００ＧＭＴ ３月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 2.1 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 2.3 2.3 （3月速報） ０８３０ＧＭＴ ３月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 2.1 （前年比、％） N/A 7.3 産出（前月比、％） 0.4 0.6 （前年比、％） 3.4 4.1 １２３０ＧＭＴ ３月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.4 （指数／前年比、％) 2.7 2.9 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.1 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.2 １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 76.2 76.2 （3月確報） １６日（月） ０９００ＧＭＴ ２月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -7.6 １２３０ＧＭＴ ３月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.4 1.1 （自動車除く／前月比、％）0.6 0.9 １２３０ＧＭＴ ４月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 21.10 20.21 １３００ＧＭＴ ２月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI] １４００ＧＭＴ ２月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.5 0.7 １４００ＧＭＴ ４月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 28 １７日（火） ０８３０ＧＭＴ ３月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 3.4 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 3.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 3.8 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.7 （2月改定） ０９００ＧＭＴ ４月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） 1.3 22.3 （現況指数） -90.0 37.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 70.0 69.8 （許可件数／年率、万戸） 71.3 71.5 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３１５ＧＭＴ ３月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI][USCAPU=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 0.0 （設備稼働率、％） 78.8 78.4 １８日（水） ０８００ＧＭＴ ２月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ）[EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -12.3 ０８３０ＧＭＴ ３月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.4 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １９日（木） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/14までの週、1000件） N/A N/A １４００ＧＭＴ ３月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.60 4.59 １４００ＧＭＴ ３月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]