UPDATE1: 〔表〕仏大統領選第1回投票、各候補者の得票率＝内務省

[23日 ロイター] 22日投票のフランス大統領選挙第1回投票について、 内務省が22日2350GMT(日本時間23日午前8時50分)に発表した 各候補者の得票率は以下の通り。 得票率は、開票率98%時点のデータに基づく。 <第1回投票> 投票率:80.43% 候補者 政党 得票率 Francois Hollande Socialist Party 28.61% Nicolas Sarkozy Union for a Popular Movement 27.08% Marine Le Pen National Front 18.05% Jean-Luc Melenchon Left Front 11.12% Francois Bayrou Modem 9.11% Eva Joly Greens 2.27% Nicolas Dupont-Aignan Stand Up for the Republic 1.80% Philippe Poutou New Anti-Capitalist Party 1.15% Nathalie Arthaud Workers' Struggle Party 0.57% Jacques Cheminade Solidarity and Progress 0.25%