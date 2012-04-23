ソウル株式市場・寄り付き＝横ばい、ＦＯＭＣ控え慎重ムード

総合株価指数.KS11 前営業日比 出来高概算 寄り付き 1971.39 3.26安 前営業日終値 1974.65 25.21安 5.12億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［ソウル ２３日 ロイター］ ソウル株式市場はほぼ横ばいで寄り付いた。週末の ２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議では、国際通貨基金（ＩＭＦ）の財 源拡充で合意に至ったが、今週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に慎重ムードが広 がっている。 総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）.KS11は３．２６ポイント（０．１７％）安の １９７１．３９で寄り付いた。