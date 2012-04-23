中国・香港株式市場・寄り付き＝反落、中国本土系銘柄が軟調

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上海総合指数.SSEC 前営業日比 売買代金概算 寄り付き 2403.521 3.342安 前営業日終値 2406.863 28.229高 1016.4億元（上海Ａ株） ハンセン指数.HSI 寄り付き 20970.96 39.68安 前営業日終値 21010.64 15.63高 444.6億香港ドル -------------------------------------------------------------------------------- ［香港 ２３日 ロイター］ ２３日の香港株式市場は反落して始まった。中国の購買 担当者景気指数（ＰＭＩ）発表を控え、本土系銘柄中心に軟化している。 上海市場も小安く始まった。 ハンセン指数.HSIの始値は３９．６８ポイント（０．１９％）安の ２万０９７０．９６。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数）.HSCEは３２．９ポイント（０．３％）安の １万１０１７．２６。 上海総合指数.SSECは３．３４２ポイント（０．１４％）安の２４０３．５２１で寄 り付いた。
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