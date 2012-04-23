＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月23日─30日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２３日（月） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] （前期比、％） 0.4 0.3 （前年比、％） 2.2 2.9 ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） 48.0 47.7 （3月改定） ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） 49.3 49.2 （3月改定） ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） 49.3 49.1 （3月改定） ２４日（火） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） 0.6 0.0 （前年比、％） 2.1 3.1 トリム平均値（前期比、％）0.6 0.6 トリム平均値（前年比、％）2.3 2.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ ２月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.2 0.0 （季調前前月比、％) N/A -0.8 （前年比、％) -3.4 -3.8 １４００ＧＭＴ ２月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.0 １４００ＧＭＴ ３月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.320 0.313 ２５日（水） ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） 0.1 -0.3 （前年比、％） 0.3 0.5 （Q4確報） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -0.8 2.4 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 1.8 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 1.0 1.7 ２６日（木） ４月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） 2.0 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 0.4 （前年比、％） 2.2 2.3 （3月改定） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.30 -0.30 （景況感指数） 94.2 94.4 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/21までの週、1000件） 375 386 １２３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.09 １４００ＧＭＴ ３月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 96.5 （前月比、％） 1.0 -0.5 ２７日（金） ０６００ＧＭＴ ５月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 ０６００ＧＭＴ ３月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.9 1.0 （前年比、％） 3.4 3.5 ０６４５ＧＭＴ ３月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） -1.9 3.0 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.5 3.0 デフレーター 2.0 0.8 （Q4確報） １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 75.7 75.7 （4月速報） ３０日（月） ０６００ＧＭＴ ３月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.5 -0.3 （前年比、％） N/A -1.3 ０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.8 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） N/A 2.7 １２３０ＧＭＴ ３月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.8 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.3 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━