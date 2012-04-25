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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4月25日─5月2日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２５日（水） ０８３０ＧＭＴ 第１・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） 0.1 -0.3 （前年比、％） 0.3 0.5 （Q4確報） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ３月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） -1.7 2.4 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 1.8 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.9 1.7 ２６日（木） ４月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） 2.0 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 0.4 （前年比、％） 2.2 2.3 （3月改定） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.30 -0.30 （景況感指数） 94.2 94.4 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/21までの週、1000件） 375 386 １２３０ＧＭＴ ３月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.09 １４００ＧＭＴ ３月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 96.5 （前月比、％） 1.0 -0.5 ２７日（金） ０６００ＧＭＴ ５月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.9 5.9 ０６００ＧＭＴ ３月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） 0.9 1.0 （前年比、％） 3.4 3.5 ０６４５ＧＭＴ ３月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） -1.9 3.0 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.5 3.0 デフレーター 2.0 0.8 （Q4確報） １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] １３５５ＧＭＴ ４月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 75.7 75.7 （4月速報） ３０日（月） ０６００ＧＭＴ ３月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） N/A -1.1 （前年比、％） N/A 1.7 ０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.8 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） N/A 2.7 １２３０ＧＭＴ ３月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.2 （個人消費支出／前月比、％） 0.4 0.8 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.3 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.1 １３４５ＧＭＴ ４月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 61.8 62.2 ５月１日（火） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.1 １４００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 53.5 53.4 ４月米自動車販売台数 ２日（水） ０７５５ＧＭＴ ４月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） N/A -18 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.0 （失業率・季調済／％） N/A 6.7 ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） N/A 46.0 （4月速報） ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） N/A 10.8 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ４月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） N/A 209 １４００ＧＭＴ ３月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.4 1.3 １４００ＧＭＴ ３月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A N/A （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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