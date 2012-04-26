追加：米ＦＯＭＣ関連ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 《ＦＯＭＣ》 ◎米ＦＯＭＣは政策据え置き、ＦＲＢ議長「必要なら追加措置ためらわず」と強調 [ID:nJT8120964] ◎米ＦＯＭＣ声明全文[ID:nJT8120562] ◎〔表〕ＦＲＢ米経済見通し[ID:nJT8120590] ◎バーナンキ米ＦＲＢ議長の会見要旨[ID:nJT8120692] 《市場の見方》 ◎ＦＯＭＣこうみる 期待をコントロールし無難に乗り切った＝三井住友信託 瀬良氏[ID:nTK0791602] 迅速な緩和姿勢が市場の支援材料に＝楽天経研 土信田氏[ID:nTK0791370] ハト派色がやや薄まる、想定通りで円債への影響限定＝みずほ 上野氏[ID:nTK0791262] 現状維持、ドルの材料にならず＝テンパス[ID:nJT8121000] 議会の反発回避狙い追加緩和示唆せず、いずれ必要＝フォーリン・エクスチェンジ [ID:nJT8120540] 現時点でＱＥ３は検討されておらず＝ウィルミントン[ID:nJT8120556] 現状維持、引き締めには強い指標必要＝ＭＱＳアセット・マネジメント[ID:nJT8120528] インフレ加速は一時的と認識＝ＣＲＴキャピタル[ID:nTK8120978] ◎ＦＲＢ経済見通しこうみる 早めの利上げ正当化との見方示唆、ＱＥ３遠のく＝ＰＮＣ[ID:nJT8120714] 経済への慎重な見方変わらず＝ワールドワイド・マーケッツ[ID:nJT8120684] 緩和策の当面の維持を示唆＝４キャスト[ID:nJT8120676] ◎米ＦＲＢ議長会見こうみる 必要なら追加措置ためらわないと指摘＝ミラー・タバック[ID:nTK8120928] ハト派色弱まる、景気次第でＱＥ３余地も＝コロンビア・マネジメント[ID:nJT8120836] ＦＲＢ内に重要な決定に必要な総意ない＝ＧＦＴフォレックス[ID:nJT8120808] ◎UPDATE2: 〔ロイター調査〕プライマリーディーラー、追加ＱＥ３予想は3分の1以下 [ID:nTK8121046] 《市場の反応》 ◎UPDATE2: ＮＹ外為市場＝ドルが対ユーロ・円で下落、米ＦＲＢ議長会見受け [ID:nJT8121116] ◎UPDATE2: 米金融・債券市場＝長期国債が下落、ＦＯＭＣ受け[ID:nJT8120958] ◎UPDATE1: 米国株式市場＝アップル( AAPL.O )決算好感し上昇、ＦＲＢ議長発言も追い風 [ID:nJT8120840] ◎米短期金利先物は横ばい、米ＦＲＢ現行政策維持で[ID:nJT8120494] 《分析、情報ＢＯＸなど》 ◎〔情報ＢＯＸ〕米ＦＯＭＣが予想する今後の適切な金融政策（2012年4月） [ID:nTK8121238] ◎〔情報ＢＯＸ〕ＦＲＢによる金利変更の推移[ID:nTK8120972] ◎〔ポイント分析〕米ＦＯＭＣ声明、景気の見通しを引き上げ 雇用は据え置き [nTK8120998] ◎COLUMN‐円高圧力の再来リスクが大幅に低下、ＦＲＢの追加緩和低下見通しで[nTK0791828] ◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕希望的観測に満ちた米ＦＲＢの経済見通し[ID:nTK8121128] ［東京 ２６日 ロイター］