追加：米ＦＯＭＣ関連ヘッドライン一覧

Markets |
＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。
《ＦＯＭＣ》
◎米ＦＯＭＣは政策据え置き、ＦＲＢ議長「必要なら追加措置ためらわず」と強調
[ID:nJT8120964]
◎米ＦＯＭＣ声明全文[ID:nJT8120562]
◎〔表〕ＦＲＢ米経済見通し[ID:nJT8120590]
◎バーナンキ米ＦＲＢ議長の会見要旨[ID:nJT8120692]
《市場の見方》
◎ＦＯＭＣこうみる
期待をコントロールし無難に乗り切った＝三井住友信託 瀬良氏[ID:nTK0791602]
迅速な緩和姿勢が市場の支援材料に＝楽天経研 土信田氏[ID:nTK0791370]
ハト派色がやや薄まる、想定通りで円債への影響限定＝みずほ 上野氏[ID:nTK0791262]
現状維持、ドルの材料にならず＝テンパス[ID:nJT8121000]
議会の反発回避狙い追加緩和示唆せず、いずれ必要＝フォーリン・エクスチェンジ
[ID:nJT8120540]
現時点でＱＥ３は検討されておらず＝ウィルミントン[ID:nJT8120556]
現状維持、引き締めには強い指標必要＝ＭＱＳアセット・マネジメント[ID:nJT8120528]
インフレ加速は一時的と認識＝ＣＲＴキャピタル[ID:nTK8120978]
◎ＦＲＢ経済見通しこうみる
早めの利上げ正当化との見方示唆、ＱＥ３遠のく＝ＰＮＣ[ID:nJT8120714]
経済への慎重な見方変わらず＝ワールドワイド・マーケッツ[ID:nJT8120684]
緩和策の当面の維持を示唆＝４キャスト[ID:nJT8120676]
◎米ＦＲＢ議長会見こうみる
必要なら追加措置ためらわないと指摘＝ミラー・タバック[ID:nTK8120928]
ハト派色弱まる、景気次第でＱＥ３余地も＝コロンビア・マネジメント[ID:nJT8120836]
ＦＲＢ内に重要な決定に必要な総意ない＝ＧＦＴフォレックス[ID:nJT8120808]
◎UPDATE2: 〔ロイター調査〕プライマリーディーラー、追加ＱＥ３予想は3分の1以下
[ID:nTK8121046]
《市場の反応》
◎UPDATE2: ＮＹ外為市場＝ドルが対ユーロ・円で下落、米ＦＲＢ議長会見受け
[ID:nJT8121116]
◎UPDATE2: 米金融・債券市場＝長期国債が下落、ＦＯＭＣ受け[ID:nJT8120958]
◎UPDATE1: 米国株式市場＝アップル(AAPL.O)決算好感し上昇、ＦＲＢ議長発言も追い風
[ID:nJT8120840]
◎米短期金利先物は横ばい、米ＦＲＢ現行政策維持で[ID:nJT8120494]
《分析、情報ＢＯＸなど》
◎〔情報ＢＯＸ〕米ＦＯＭＣが予想する今後の適切な金融政策（2012年4月） [ID:nTK8121238]
◎〔情報ＢＯＸ〕ＦＲＢによる金利変更の推移[ID:nTK8120972]
◎〔ポイント分析〕米ＦＯＭＣ声明、景気の見通しを引き上げ 雇用は据え置き
[nTK8120998]
◎COLUMN‐円高圧力の再来リスクが大幅に低下、ＦＲＢの追加緩和低下見通しで[nTK0791828]
◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕希望的観測に満ちた米ＦＲＢの経済見通し[ID:nTK8121128]
［東京 ２６日 ロイター］
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文