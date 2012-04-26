〔情報ＢＯＸ〕米ＦＯＭＣが予想する今後の適切な金融政策（2012年4月）

［２５日 ロイター］ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２５日公表した金融政策引き締 めの適切な開始時期とペースに関する連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）参加者の見通しは 以下の通り。 最もハト派的な当局者の利上げ開始時期が前倒しされ、２０１６年の利上げを予想した 参加者は１月時点の２人からゼロに減少した。１４年の利上げ予想は７人と、１月時点の ５人から増加。１５年の利上げ予想は４人となった。１月時点では、２０１６年の利上げ 予想者２人を含め、２０１５年・１６年の利上げ開始を見込んだ当局者が６人いた。 ◎フェデラルファンド（ＦＦ）金利の最初の引き上げに適切な時期 （予想した政策担当者の人数） 4月 1月 2012年 3人 3人 2013年 3人 3人 2014年 7人 5人 2015年 4人 4人 2016年 0人 2人 ◎政策引き締めの適切なペース （年末時点および長期の適切なＦＦ金利の誘導目標水準と予想した政策担当者の人数） 4月 1月 （％） （％） 2012年 0-0.25 14人 2012年 0-0.25 14人 0.5 1人 0.5 1人 1.0 1人 1.0 2人 1.25 1人 2013年 0-0.25 11人 2013年 0-0.25 11人 0.5 1人 0.75 1人 0.75 2人 1.0 2人 1.0 1人 1.25 1人 1.75 2人 1.75 1人 2.0 1人 2014年 0-0.25 4人 2014年 0-0.25 6人 0.5 3人 0.5 2人 0.75 1人 1.0 2人 1.0 2人 1.5 1人 1.5 1人 2.0 2人 2.0 1人 2.25 1人 2.5 3人 2.5 3人 2.75 1人 2.75 1人 長期 3.5 1人 3.75 1人 3.75 1人 4.0 6人 4.0 7人 4.25 2人 4.25 3人 4.5 7人 4.5 6人 ＊ＦＲＢの発表は下記をご覧下さい。 here