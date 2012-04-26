〔情報ＢＯＸ〕米ＦＯＭＣが予想する今後の適切な金融政策（2012年4月）

Markets |
［２５日 ロイター］ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２５日公表した金融政策引き締 めの適切な開始時期とペースに関する連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）参加者の見通しは 以下の通り。 最もハト派的な当局者の利上げ開始時期が前倒しされ、２０１６年の利上げを予想した 参加者は１月時点の２人からゼロに減少した。１４年の利上げ予想は７人と、１月時点の ５人から増加。１５年の利上げ予想は４人となった。１月時点では、２０１６年の利上げ 予想者２人を含め、２０１５年・１６年の利上げ開始を見込んだ当局者が６人いた。 ◎フェデラルファンド（ＦＦ）金利の最初の引き上げに適切な時期 （予想した政策担当者の人数） 4月 1月 2012年 3人 3人 2013年 3人 3人 2014年 7人 5人 2015年 4人 4人 2016年 0人 2人 ◎政策引き締めの適切なペース （年末時点および長期の適切なＦＦ金利の誘導目標水準と予想した政策担当者の人数） 4月 1月 （％） （％） 2012年 0-0.25 14人 2012年 0-0.25 14人 0.5 1人 0.5 1人 1.0 1人 1.0 2人 1.25 1人 2013年 0-0.25 11人 2013年 0-0.25 11人 0.5 1人 0.75 1人 0.75 2人 1.0 2人 1.0 1人 1.25 1人 1.75 2人 1.75 1人 2.0 1人 2014年 0-0.25 4人 2014年 0-0.25 6人 0.5 3人 0.5 2人 0.75 1人 1.0 2人 1.0 2人 1.5 1人 1.5 1人 2.0 2人 2.0 1人 2.25 1人 2.5 3人 2.5 3人 2.75 1人 2.75 1人 長期 3.5 1人 3.75 1人 3.75 1人 4.0 6人 4.0 7人 4.25 2人 4.25 3人 4.5 7人 4.5 6人 ＊ＦＲＢの発表は下記をご覧下さい。 here
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文