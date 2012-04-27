インド株式市場・中盤＝ほぼ変わらず、銀行株が高い

ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算 ０６５３ＧＭＴ 17127.99 2.68安 0.71億株 寄り付き 17145.39 14.72高 前営業日終値 17130.67 20.62安 1.84億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［２７日 ロイター］ ２７日中盤のインド株式市場は、ほぼ変わらず。銀行株が高い。 ０６５３ＧＭＴ（日本時間午後３時５３分）現在、ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN（ムンバ イ証券取引所に上場する３０銘柄で構成）は２．６８ポイント（０．０２％）安の１万 ７１２７．９９。 ＮＳＥ指数.NSEI（ナショナル証券取引所に上場する５０銘柄で構成）は１．４０ポ イント（０．０３％）安の５１８７．６０。 個別銘柄では、ＩＣＩＣＩ銀行( ICBK.NS )が２．６％上昇。第１・四半期決算が市場予 想を上回るとの期待が出ている。