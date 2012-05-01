＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月1日─8日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５月１日（火） １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.5 -1.1 １４００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 53.0 53.4 ４月米自動車販売台数 ２日（水） ０７５５ＧＭＴ ４月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） -10 -18 （失業者数・季調前／100万人） N/A 3.0 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 46.0 46.0 （4月速報） ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 10.9 10.8 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ４月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 177 209 １４００ＧＭＴ ３月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） -1.6 1.3 １４００ＧＭＴ ３月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A -4.2 （速報値） ３日（木） ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.6 0.6 （前年比、％） 3.4 3.6 １１３０ＧＭＴ ４月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 37.9 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （4/28までの週、1000件） N/A 388 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値 （労働省）[USLCTS=ECI] （労働生産性／前期比、年率％） -0.5 0.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） 2.8 2.8 １４００ＧＭＴ ４月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 55.5 56.0 （景気指数） 56.9 58.9 ４日（金） ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 47.9 47.9 （4月速報） ０７５８ＧＭＴ ４月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 47.4 47.4 （4月速報） ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.1 （前年比、％） -1.1 -2.1 １２３０ＧＭＴ ４月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 170 120 （民間部門雇用者数増減、1000人） 175 121 （失業率、％） 8.2 8.2 ７日（月） ０１３０ＧＭＴ ３月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） N/A 0.2 １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 １９００ＧＭＴ ３月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 10.00 8.73 ８日（火） ０１３０ＧＭＴ ３月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A -0.48 １０００ＧＭＴ ３月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A -1.3 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━