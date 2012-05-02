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タイ・ホットストック＝タイ・オイル
［バンコク ２日 ロイター］ 午前のバンコク株式市場は続伸している。ＳＥＴ指数.SETIは現地時間午前１０時４８分（日本時間午後０時４８分）時点で８．３１ポイント（０．６８％）高の１２３６．８０。
以下の銘柄が注目されている。
◎石油精製最大手のタイ・オイル(TOP.BK)は０３２５ＧＭＴ時点で、２．６％高の６９．２５バーツ。シティグループは、タイ・オイルの目標株価を７５バーツ（２．４４ドル）から７８バーツ（２．５４ドル）に引き上げた。投資判断は「買い」に据え置き。
芳香族プラント更新の完了で、８月からパラキシレンの生産量が増加すると見込まれることなどから、２０１２年の収益見通しも引き続きポジティブとした。
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