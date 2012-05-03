3月のユーロ圏ＰＰＩ、前月比＋0.5％・前年比＋3.3％＝統計局

［ブリュッセル ３日 ロイター］ 欧州連合（ＥＵ）統計局が３日発表した３月の ユーロ圏生産者物価指数（ＰＰＩ、除く建設）は、前月比０．５％上昇、前年比３．３％ 上昇となった。 ロイターがまとめたエコノミスト予想は前月比０．６％上昇、前年比３．４％上昇で、 ＰＰＩは前月比、前年比ともに予想をやや下回った。 エネルギー価格が上昇を主導した。それ以外の物価動向はかなり落ち着いていた。 エネルギー価格は前月比で１．４％上昇した。 ＜前月比、％＞ Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 全産業（除く建設） 0.1 0.3 -0.2 0.8 0.6 0.5 全産業（除く建設・エネルギー）-0.1 -0.1 -0.1 0.3 0.3 0.2 中間財 -0.5 -0.4 -0.2 0.3 0.6 0.3 エネルギー 0.7 1.0 -0.5 2.3 1.1 1.4 資本財 0.1 0.0 -0.1 0.3 0.1 0.1 耐久消費財 0.2 0.2 0.0 0.4 0.3 0.0 非耐久消費財 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 ＜前年比、％＞ Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 全産業（除く建設） 5.5 5.4 4.3 3.8 3.6 3.3 全産業（除く建設・エネルギー） 3.2 3.0 2.5 1.9 1.6 1.5 中間財 4.1 3.5 2.7 1.6 1.0 0.9 エネルギー 12.3 12.3 9.4 9.2 9.3 8.5 資本財 1.6 1.4 1.4 1.2 1.1 1.1 耐久消費財 2.5 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3 非耐久消費財 3.5 3.6 3.3 3.1 2.9 2.8 ＊ＥＵ統計局の発表を以下でご覧になれます。 here