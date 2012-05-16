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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月16日─23日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １６日（水） ０８３０ＧＭＴ ４月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.3 8.3 ０９００ＧＭＴ ３月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 2.8 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.5 -- （前年比、％） 2.6 2.6 （速報値） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ４月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 68.0 65.4 （許可件数／年率、万戸） 73.0 76.4 １３１５ＧＭＴ ４月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.6 0.0 （設備稼働率、％） 79.0 78.6 １７日（木） ０７００ＧＭＴ 第１・四半期スペインＧＤＰ改定値 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/12までの週、1000件） 365 367 １４００ＧＭＴ ４月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.3 １４００ＧＭＴ ５月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 10.0 8.5 １８日（金） ０６００ＧＭＴ ４月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.3 0.6 （前年比、％） 2.6 3.3 ４月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ２１日（月） １２３０ＧＭＴ ４月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.29 ２２日（火） ０８３０ＧＭＴ ４月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 3.5 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.6 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 3.7 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.59 4.48 ２２００ＧＭＴ ４月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 1.13 ２３日（水） ０８００ＧＭＴ ３月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -5.9 ０８３０ＧＭＴ ４月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A 1.8 （前年比、％） N/A 3.3 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ３月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.3 １４００ＧＭＴ ４月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.335 0.328 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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