〔表〕第1四半期の世界携帯電話販売、サムスン電子<005930.KS>が首位＝ガートナー

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［ヘルシンキ １６日 ロイター］ 米調査会社ガートナーによると、第１・四半期の
世界の携帯電話販売台数は、韓国のサムスン電子(005930.KS)が首位となった。
１９９８年以来トップの座を維持してきたノキアNOK1V.HEは２位に転落した。
ガートナーが発表した詳細は以下の通り。
（単位：特記以外は１０００台。販売台数は消費者への販売台数）
企業名 2012年第1四半期 2011年第1四半期
販売台数 シェア（％） 販売台数 シェア（％）
Samsung 86,567.6 20.7 68,782.0 16.1
Nokia 83,162.5 19.8 107,556.1 25.1
Apple 33,120.5 7.9 16,883.2 3.9
ZTE 17,439.3 4.2 10,788.7 2.5
LG 14,720.4 3.5 23,997.2 5.6
Huawei 10,796.1 2.6 7,002.9 1.6
RIM 9,939.3 2.4 13,004.0 3.0
Motorola 8,368.2 2.0 8,789.7 2.1
Sony 7,898.4 1.9 7,919.4 1.9
HTC 7,703.4 1.8 9,313.5 2.2
その他 139,392.6 33.3 153,809.0 35.9
合計 419,108.3 100.0 427,845.7 100.0
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