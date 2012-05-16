4月の英失業者数は前月比‐1.37万人、予想外の減少＝国立統計局

［ロンドン １６日 ロイター］ 英国立統計局（ＯＮＳ）は１６日、４月の失業者数 が前月比１万３７００人減少したと発表した。エコノミスト予想は５０００人増だった。 失業率は４．９％。 ＩＬＯ方式による１─３月の失業率は８．２％となり、エコノミスト予想の８．３％を 下回った。 失業者数の減少幅は２０１０年７月以降で最大だった。 また、平均所得伸び率は０．６％に鈍化し、２００９年１０─１２月以降で最低となっ た。 （単位：特記以外は％。カッコ内は速報値） 4月 3月 予測 失業者数（前月比増減・人） -13,700* -5,400 (+3,600) +5,000 失業率 4.9 4.9 (4.9) 失業者数（百万人） 1.590 1.604 (1.613) *２０１０年７月以降で最大の減少。 ＩＬＯ方式 1─3月 10─12月 前年1─3月 予測 失業者数（百万人） 2.625 2.671 2.455 失業率 8.2 8.4 7.7 8.3 前期比増減（人） -45** n/a n/a **２０１１年２─４月以降で最大の減少。 1─3月 12─2月 予測 平均所得伸び率（前年比、％） 0.6# 1.1 +1.0 #２００９年１０─１２月以降で最低。