追加：欧州問題関連ヘッドライン一覧（18日）

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 ◎WRAPUP3: スペインめぐる懸念が深刻化、バンキア( BKIA.MC )の預金流出報道や 16行の格下げで 自治州は支出削減に合意[ID:nJT8135954] ◎ムーディーズがスペイン16行格下げ、一部は3段階格下げ[ID:nTK8136426] ◎ギリシャ暫定内閣が正式発足、急進左派連合党首は反緊縮の撤回を拒否 [ID:nJT8135986] ◎フィッチがギリシャを「ＣＣＣ」に格下げ、ユーロ離脱リスクで[ID:nJT8136192] 《要人発言》 ◎ＥＵ、ギリシャのユーロ圏残留望む＝バローゾ欧州委員長[ID:nJT8135858] ◎欧州は債務危機解決へ一段の対応を、英国は赤字削減続ける必要＝英首相 [ID:nJT8136014] ◎欧州の需要支援にＥＣＢや中核国はもっとやれることがある＝英首相 [ID:nTK8135530] ◎ギリシャがユーロ離脱なら壊滅的影響＝前独連銀総裁・元ＩＭＦ専務理事 [ID:nTK8135346] ◎フランス、財政協定の修正希望 成長促進必要＝新財務相[ID:nTK8135312] ◎欧州銀は危機前より耐久性強化、独銀はギリシャ問題拡大への備えある＝独連銀理事 [ID:nJT8135648] 《関連記事》 ◎ムーディーズがスペイン16行格下げ、一部は3段階格下げ[ID:nTK8136426] ◎スペイン政府、自治州による支出削減計画を承認[ID:nTK8136450] ◎スペイン、中期国債入札で25億ユーロ調達 利回りは前回から大きく上昇 [ID:nTK8135582] ◎英仏独伊首脳、緊縮財政と成長双方が必要との認識で一致[ID:nJT8136292] ◎ギリシャで国際支援支持の新民主主義党の支持拡大、急進左派連合上回る [ID:nJT8136180] ◎フィッチがギリシャを「ＣＣＣ」に格下げ、ユーロ離脱リスクで[ID:nJT8136192] ◎ＩＭＦ、ギリシャ支援プログラムの審査は再選挙以降に＝報道官[ID:nJT8135892] ◎トロイカが22日からポルトガルを訪問、財政再建の進ちょく状況審査 [ID:nJT8135786] ◎イタリア銀行協会、銀行社債の販促策を検討 個人投資家の需要低迷 [ID:nTK8135490] 《市場の動きなど》 ◎〔外為マーケットアイ〕[ID:nTK0807476] ◎金や小麦が上昇、原油は下落 欧州債務懸念根強い＝欧米商品市場[ID:nTK8136402] ◎米国株式市場＝続落、スペイン銀行への懸念強まる[ID:nTK0807420] ◎ＮＹ外為市場＝円が対ユーロ・ドルで急上昇、ギリシャ・スペイン懸念で [ID:nJT8136340] ◎米金融・債券市場＝10・30年債が大幅上昇、さえない指標や欧州めぐる懸念で [ID:nJT8136258] ◎英10年債利回りが低下し過去最低に迫る、ユーロ圏めぐる懸念で[ID:nJT8135756] ◎3カ月物ＥＵＲＩＢＯＲが12月以来の上昇、オペ効果薄れる＝欧州短期金融市場 [ID:nJT8135968] ◎ユーロ圏金融・債券市場・終盤＝スペイン国債利回り上昇、 銀行めぐる懸念やギリシャ政局不安で[ID:nJT8136038] ◎欧州株式市場＝主要株価指数は5カ月ぶり安値、ユーロ圏分裂の懸念で銀行株に売り [ID:nJT8136068] ◎欧州社債・ＣＤＳ市場＝スプレッドほぼ変わらず[ID:nTK8135384] 《欧州経済指標》 ◎米ＦＲＢ、スワップ協定に基づく週間資金供給は3.26億ドル 全額がＥＣＢ向け [ID:nTK8136472] ◎スペインは第1四半期に景気後退入り、低迷長引く可能性も[ID:nTK8135508] ◎3月のユーロ圏貿易収支、86億ユーロの黒字＝ＥＵ統計局[ID:nTK8133818] ◎4月のユーロ圏消費者物価指数改定値、前年比＋2.6％＝ＥＵ統計局[ID:nTK8133302] ◎第1四半期のユーロ圏はゼロ成長、独けん引で景気後退入り免れる[ID:nTK8132022] 《分析・解説記事》 ◎〔焦点〕ギリシャ、ユーロ圏離脱か残留か中途半端な状況が続く可能性も [ID:nTK8134876] ◎〔情報ＢＯＸ〕今後のユーロ圏国債入札予定（8月14日まで）[ID:nTK8147863] ［東京 １８日 ロイター］