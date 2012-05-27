〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月２８日─６月１日の海外経済指標】 予想 前回 ２９日（火） ０６００ＧＭＴ ４月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） -0.3 0.7 （前年比、％） 2.6 3.1 １３００ＧＭＴ ３月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) 0.3 0.2 （季調前前月比、％) N/A -0.8 （前年比、％) -2.6 -3.5 １４００ＧＭＴ ５月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 70.0 69.2 ５月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] ３０日（水） ０１３０ＧＭＴ ４月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０８００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.4 3.2 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.66 -0.52 （景況感指数） 92.0 92.8 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 101.4 （前月比、％） 0.0 4.1 ３１日（木） ０６００ＧＭＴ ４月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.8 （前年比、％） N/A 2.3 ０６４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.3 -2.9 ０７５５ＧＭＴ ５月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） -5 +19 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.963 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.5 2.6 １１３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 40.559 １２１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 145 119 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益速報値[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 1.1 （Q4改定） １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.9 2.2 デフレーター 1.5 1.5 （Q1速報） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/26までの週、1000件） 370 370 １３４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 56.5 56.2 １日（金） ０１００ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ（中国国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 45.0 45.0 （5月速報） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.0 10.9 １２３０ＧＭＴ ４月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 １２３０ＧＭＴ ５月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 150 115 （民間部門雇用者数増減、1000人） 160 130 （失業率、％） 8.1 8.1 １４００ＧＭＴ ４月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.4 0.1 １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 54.0 54.8 ５月米自動車販売台数 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月２８日─６月１日の海外行事予定】 ２８日（月） スティーブンス豪中銀総裁が講演（シドニー、２７日２３１０ＧＭＴ） 韓国［釈迦誕生日］、米国［メモリアルデー］ ２９日（火） ブラジル中銀通貨政策委員会（３０日まで） ３０日（水） ０７００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会に欧州システミックリスク理事会の 年次報告書を提出 １７２０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢのオペレーションと経済アップデート」（サンアントニオ） １７３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が雇用関連のブリーフィングに参加 （ニューヨーク） ２０３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 （マサチューセッツ州ウースター） ブラジル中銀通貨政策委員会（金利発表） 東アジアに関する世界経済フォーラム（バンコク、１日まで） ３１日（木） １２００ＧＭＴ 米クリーブランド地区連銀主催の会議でピアナルト総裁が講演 （クリーブランド） アイルランド、新財政協定参加の是非問う国民投票 ６月 １日（金） 東アジアに関する世界経済フォーラム（バンコク、最終日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２８日 ロイター］