東南アジア株式＝大半が上昇、ジャカルタは最高値

［バンコク ２日 ロイター］ ２日の東南アジア株式市場は、大半の市場が上昇。フィリピンとインドネシアの株価指数は過去最高値を更新した。米国の経済指標が好調だったことで、市場のリスク選好が改善し、エネルギー関連やコモディティー関連に買いが入った。