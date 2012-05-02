東南アジア株式＝大半が上昇、ジャカルタは最高値

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［バンコク ２日 ロイター］ ２日の東南アジア株式市場は、大半の市場が上昇。フィリピンとインドネシアの株価指数は過去最高値を更新した。米国の経済指標が好調だったことで、市場のリスク選好が改善し、エネルギー関連やコモディティー関連に買いが入った。
ジャカルタ総合株価指数.JKSEは終値で４２１９．３と、先月３日に記録した過去最高値を更新した。フィリピン総合指数.PSI終値は５２２８．８４。
タイのＳＥＴ指数.SETIも、１６年ぶり高値を記録。タイ証券取引所によると、同日の外国人投資家の買越額は６億２８８７万バーツ（２０４５億ドル）。
マレーシア証券取引所によると、海外からの投資資金は、２億１０００万リンギ（６９４０万ドル）の流入超。
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