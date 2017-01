〔情報ＢＯＸ〕主な外国銀行の中国法人

[28日 ロイター] 外国銀行の中国での現地法人設立が続いている。2007年に 中国当局が認可を開始して以来、その数は約40に達している。 外国銀行が個人向け人民元業務などを行うためには、中国法人を設立する必要がある。 以下は、外銀の中国法人。 1 Allied Commercial Bank 2 Australia and New Zealand Banking Group 3 Bangkok Bank (China) Co. 4 Bank of East Asia (China) Ltd. 5 Bank of Montreal (China) Co. 6 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (China) Ltd. 7 BNP Paribas (China) Ltd. 8 Chinese Mercantile Bank 9 Citibank (China) Co. 10 CITIC Ka Wah Bank (China) Ltd. 11 Concord Bank 12 Credit Agricole CIB (China) Ltd. 13 Dah Sing Bank (China) Ltd. 14 DBS Bank (China) Ltd. 15 Deutsche Bank (China) Co. 16 East West Bank (China) Ltd. 17 First Sino Bank 18 GE Capital Finance (China) Co. 19 Hana Bank (China) Co. 20 Hang Seng Bank (China) Ltd. 21 HSBC Bank (China) Co. 22 Industrial Bank of Korea (China) Ltd. 23 JPMorgan Chase Bank (China) Co. 24 KEB Bank (China) Co. 25 Metrobank (China) Ltd. 26 Mizuho Corporate Bank (China) Ltd. 27 Morgan Stanley Bank International (China) Ltd. 28 Nanyang Commercial Bank (China) Ltd. 29 OCBC Bank (China) Ltd. 30 Royal Bank of Scotland (China) Co. 31 Shinhan Bank (China) Ltd. 32 Societe Generale (China) Ltd. 33 Standard Chartered Bank (China) Ltd. 34 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) Ltd. 35 United Overseas Bank (China) Ltd. 36 Wing Hang Bank (China) Ltd. 37 Woori Bank (China) Ltd. 38 Xiamen International Bank 39 Zhengxin Bank Co. 40 Kookmin Bank (China) Ltd データ出所:中国銀行業監督管理委員会(銀監会)、 プライスウォーターハウスクーパース(PwC)、KPMG