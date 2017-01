〔情報ＢＯＸ〕今後のユーロ圏国債入札予定（8月28日まで）

[28日 ロイター] 8月28日までのユーロ圏国債入札予定は、以下の通り。 (時間はすべてGMT) ------------------------ ------------- ----------------------------------- 日付 時間 国名 発行額 入札の詳細 ------------------------ ------------- ----------------------------------- 29 May Italy 8.5 bln Eur 183 Days, 6 month BOT, 30 Nov 2012 29 May France BTF treasury bills 30 May Italy 2.5-3.5 bln Eur 4.75%, BTP, 1 Jun 2017 30 May Italy 2-2.75 bln Eur 5.50%, BTP, 1 Sep 2022 04 Jun 0900 Netherlands DTC, 3 months, 31 Aug 2012 04 Jun 0900 Netherlands DTC, 6 months, 27 Dec 2012 04 Jun Italy 4 years BTP Italia, (Auction for 4 days, Day 1). 05 Jun 0900 Belgium 3 and 6 months Treasury Certificates 05 Jun Italy 4 years BTP Italia, (Auction for 4 days, Day 2). 06 Jun 0930 Portugal 1.25-1.5 bln Eur (Treasury Bill, 21 Dec 2012 and 06 Jun 0930 Portugal Treasury Bill, 21 Jun 2013). 06 Jun 0600 Germany 5.0 bln Eur 5-year Federal Notes 06 Jun Italy 4 years BTP Italia, (Auction for 4 days, Day 3). 07 Jun France OAT treasury notes 07 Jun Spain Government Bond 07 Jun Italy 4 years BTP Italia, (Auction for 4 days, Day 4). 08 Jun 0930 Belgium Optional Reverse Inquiry OLO auctions 11 Jun 0900 Slovakia Bond (For decision) 11 Jun 0600 Germany 4.0 bln Eur 6 months Bubill 12 Jun 0800 Austria Government Bonds 12 Jun 0900 Belgium 3 and 12 months Treasury Certificates 12 Jun 0630 Slovenia 91 days Treasury Bill, 13 Sep 2012 12 Jun 0800 Netherlands 1.5-2.5 bln Eur 20 years DSL, 15 Jan 2033 13 Jun Italy 364 Days, 12 month BOT, 14 Jun 2013 13 Jun 0600 Germany 5.0 bln Eur 10-year Federal Bonds 14 Jun Italy Medium-long term auction 18 Jun 0900 Netherlands DTC, 3 months, 28 Sep 2012 18 Jun 0900 Netherlands DTC, 6 months, 31 Jan 2013 19 Jun Spain 12- and 18-month bills 20 Jun 0600 Germany 5.0 bln Eur Federal Tresury Notes 21 Jun France BTAN medium-term treasury notes 21 Jun France OATi index-linked treasury notes 21 Jun Spain Government Bond 25 Jun 0930 Belgium OLO Linear bonds 25 Jun 0600 Germany 3.0 bln Eur 12 months Bubill 26 Jun Spain 3- and 6-month bills 26 Jun 0800 Netherlands 2-3 bln Eur 10 years DSL, 15 Jul 2022 26 Jun Italy Zero-coupon/BTPei auction 27 Jun Italy 185 Days, 6 month BOT, 31 Dec 2012 28 Jun Italy Medium-long term auction 03 Jul 0800 Austria Government Bonds 03 Jul 0900 Belgium 3 and 6 months Treasury Certificates 03 Jul 0800 Netherlands 5 years DSL, 15 Jan 2018 05 Jul France OAT treasury notes 05 Jul Spain Government Bond 09 Jul 0900 Slovakia Bond (For decision) 10 Jul 0630 Slovenia 182 days Treasury Bill, 10 Jan 2013 10 Jul 0630 Slovenia 364 days Treasury Bill, 11 Jul 2013 11 Jul 0900 Slovakia 2.0 bln Eur (TBC) new T-Bill with 1 year maturity 12 Jul Italy 361 Days, 12 month BOT, 12 Jul 2013 13 Jul 0930 Belgium Optional Reverse Inquiry OLO auctions 13 Jul Italy Medium-long term auction 17 Jul 0900 Belgium 3 and 12 months Treasury Certificates 17 Jul Spain 12- and 18-month bills 19 Jul France BTAN medium-term treasury notes 19 Jul France OATi index-linked treasury notes 19 Jul Spain Government Bond 24 Jul Spain 3- and 6-month bills 26 Jul Italy Zero-coupon/BTPei auction 27 Jul Italy 184 Days, 6 month BOT, 31 Jan 2013 30 Jul 0930 Belgium OLO Linear bonds 30 Jul Italy Medium-long term auction 31 Jul 0900 Belgium 3 and 6 months Treasury Certificates 02 Aug Spain Government Bond 07 Aug 0800 Austria Government Bonds 10 Aug 0930 Belgium Optional Reverse Inquiry OLO auctions 13 Aug Italy 364 Days, 12 month BOT, 14 Aug 2013 14 Aug 0900 Belgium 3 and 12 months Treasury Certificates 14 Aug Italy Medium-long term auction 16 Aug Spain Government Bond 20 Aug 0900 Slovakia Bond (For decision) 21 Aug Spain 12- and 18-month bills 28 Aug Spain 3- and 6-month bills 28 Aug Italy Zero-coupon/BTPei auction