＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5月30日─6月6日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３０日（水） ０８００ＧＭＴ ４月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） 3.4 3.2 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） -0.66 -0.52 （景況感指数） 92.0 92.8 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ４月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （指数） N/A 101.4 （前月比、％） 0.1 4.1 ３１日（木） ０６００ＧＭＴ ４月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.8 （前年比、％） N/A 2.3 ０６４５ＧＭＴ ４月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI] （前月比、％） 0.3 -2.9 ０７５５ＧＭＴ ５月独雇用統計（連邦雇用庁）[DEUNR=ECI] （失業者数増減・季調済／1000人） -5 +19 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.963 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI] （前年比、％） 2.5 2.6 １１３０ＧＭＴ ５月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 40.559 １２１５ＧＭＴ ５月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 148 119 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米企業利益速報値[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 1.1 （Q4改定） １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米ＧＤＰ改定値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 1.9 2.2 デフレーター 1.5 1.5 （Q1速報） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （5/26までの週、1000件） 370 370 １３４５ＧＭＴ ５月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI] （指数） 56.5 56.2 １日（金） ０１００ＧＭＴ ５月中国ＰＭＩ（中国国家統計局）[CNPMIB=ECI] ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 45.0 45.0 （5月速報） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.0 10.9 １２３０ＧＭＴ ４月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.3 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.3 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 １２３０ＧＭＴ ５月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 150 115 （民間部門雇用者数増減、1000人） 160 130 （失業率、％） 8.1 8.1 １４００ＧＭＴ ４月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.4 0.1 １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 53.9 54.8 ５月米自動車販売台数 ４日（月） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 3.3 １４００ＧＭＴ ４月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGN=ECI] （耐久財受注／前月比、％）N/A 0.2 （速報値） １４００ＧＭＴ ４月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.3 -1.9 ５日（火） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] （10億豪ドル） N/A -8.37 ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 46.9 （4月改定） ０７５８ＧＭＴ ５月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 45.9 （5月速報） ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A -0.2 １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） N/A 2.2 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 54.0 53.5 （景気指数） N/A 54.6 ６日（水） ０１３０ＧＭＴ 第１・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 2.3 ０９００ＧＭＴ 第１・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.0 （速報値） １０００ＧＭＴ ４月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A 2.8 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━