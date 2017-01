独企業の景気見通しは2月から改善＝ドイツ商工会議所調査

[ベルリン 30日 ロイター] ドイツ商工会議所(DIHK)は30日、年3回実 施する調査の結果を公表した。それによると、ドイツ企業の景気見通しは前回2月の調査 時より改善した。 DIHKは、ユーロ圏の債務危機を受け不透明感が再度高まっており、緊縮財政措置に より欧州の需要は打撃を受けているものの、ドイツ企業は世界的な競争力において自信を 維持しており、アジアを中心に強い需要がある、との見方を示した。 DIHKは声明で「全般的に、企業の現在の景況感は非常に良好」とし「今後数カ月の 見通しもかなり楽観的」と指摘した。 今後のビジネス見通しについて、25%の企業が改善すると回答。前回2月時の調査で はこの割合は22%だった。 また「企業の輸出見通しは1年ぶりに明るくなっている。欧州での難しい状況にも関わ らず、輸出企業は見通しに確信を持っている」と指摘した。 調査は4月から5月初旬にかけ、2万5000企業を対象に行われた。対象企業のセク ター別割合は、製造業が30%、商業が22%、サービスが41%、建設が7%だった。 調査結果を受け、DIHKは2012年の成長率見通しを前回の1.0%から1.3% に引き上げた。 以下、調査結果の詳細 MAY 2012 FEB 2012 OCT 2011 1. CURRENT CONDITIONS Good 42 46 46 Satisfactory 48 45 45 Poor 10 9 9 Balance 32 37 37 2. BUSINESS EXPECTATIONS Better 25 22 23 Same 61 61 61 Worse 14 17 16 Balance 11 5 7 3. EXPORT EXPECTATIONS Higher 33 31 30 Same 56 55 57 Lower 11 14 13 Balance 22 17 17 4. INVESTMENT PLANS Higher 27 26 27 Same 57 56 58 Lower 16 18 15 Balance 11 8 12 5. EMPLOYMENT Higher 20 19 19 Same 69 70 71 Lower 11 11 10 Balance 9 8 9 GROWTH FORECASTS 2012 GDP growth +1.3 Private consumption +1.3 Public spending +1.3 Gross capital investment +2.8 Equipment investment +3.0 Other +5.0 Buildings +2.5 Exports +4.0 Imports +5.0 UNEMPLOYMENT FORECASTS - average jobless, in millions 2011 2011 2.98 2.83