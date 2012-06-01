インド株式市場・序盤＝続落、自動車株はまちまち

ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算 寄り付き 16217.48 1.05安 前営業日終値 16218.53 93.62安 1.71億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［ムンバイ １日 ロイター］ １日序盤のインド株式市場は続落。 インド政府は前日遅く、一連の緊縮財政策を公表したが、アナリストからは、正しい方 向に向けた一歩だが追加措置が必要との見方が出ている。 自動車株はまちまち。タタ・モーターズ( TAMO.NS )、マルチ・スズキ( MRTI.NS )、 マヒンドラ・アンド・マヒンドラ( MAHM.NS )はこの日、５月の販売台数を発表する。