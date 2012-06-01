インド株式市場・序盤＝続落、自動車株はまちまち

Markets |
ＳＥＮＳＥＸ指数.BSESN 前営業日比 出来高概算 寄り付き 16217.48 1.05安 前営業日終値 16218.53 93.62安 1.71億株 -------------------------------------------------------------------------------- ［ムンバイ １日 ロイター］ １日序盤のインド株式市場は続落。 インド政府は前日遅く、一連の緊縮財政策を公表したが、アナリストからは、正しい方 向に向けた一歩だが追加措置が必要との見方が出ている。 自動車株はまちまち。タタ・モーターズ(TAMO.NS)、マルチ・スズキ(MRTI.NS)、 マヒンドラ・アンド・マヒンドラ(MAHM.NS)はこの日、５月の販売台数を発表する。
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
賃金発景気回復に黄信号
安倍政権が進める働き方改革はスピード感がなく、賃金発の景気好循環を促す内容とは言い難いと大和証券の永井靖敏氏は指摘。 記事の全文
強い米国の強いドル復活
米国の国際分業上の位置付けは過去１０年で大きく強化され、もはや「弱いドル」は必要ではないと、武者リサーチの武者陵司氏は分析。 記事の全文