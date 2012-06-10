〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月１１日─１５日の海外経済指標】 予想 前回 １１日（月） ０６４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.9 １１─１５日 時間未定 ５月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 720 682 新規融資伸び率（前年比、％） 15.5 15.4 Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.0 12.8 １２日（火） ０８３０ＧＭＴ ４月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.1 -0.3 （前年比、％） -1.0 -2.6 ０８３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.0 0.9 （前年比、％） 0.4 -0.9 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -1.1 -0.5 （輸出物価／前月比、％） -0.1 0.4 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １８００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -122.5 59.12 １３日（水） ０５３０ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.0 0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.3 2.4 ０６００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 1.9 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） 2.1 2.1 （5月速報） ０６４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.1 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -1.0 -0.3 （前年比、％） -2.7 -2.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） -0.2 0.1 （自動車除く／前月比、％）0.0 0.1 １２３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.6 -0.2 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １４００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 １４日（木） ０６００ＧＭＴ ５月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.4 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.5 （前年比、％） 2.4 2.6 （4月改定） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/9までの週、1000件） 375 377 １２３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 0.0 （指数／前年比、％) 1.8 2.3 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.3 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） -132.1 -124.1 １５日（金） ０８３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.50 -8.564 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 8.6 １２３０ＧＭＴ ６月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 14.00 17.09 １３００ＧＭＴ ４月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ５月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 1.1 （設備稼働率、％） 79.2 79.2 １３５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 77.5 79.3 （5月確報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月１１日─１７日の海外行事予定】 １１日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 （シカゴ） １６００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が「世界の金融における 課題：アジアの役割」と題するＳＦ連銀の会合であいさつ ２２００ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演 米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで） オーストラリア［女王誕生日］ ＩＭＦ、スペイン金融システムに関する報告書公表 リプトンＩＭＦ筆頭副専務理事が訪日 白川日銀総裁が米サンフランシスコ連銀開催の会合で講演 １２日（火） ００１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が夕食会で講演 ０３２０ＧＭＴ リプトンＩＭＦ筆頭副専務理事が記者会見（東京） １４００ＧＭＴ ラガルドＩＭＦ専務理事が国連持続可能な開発会議（リオ＋２０）） サミットに向けて主要な課題について講演（ワシントン） １５３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が「世界の金融における課題：アジアの役割」と 題するＳＦ連銀の会合で講演（サンフランシスコ） １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ２３１０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が豪経済や為替について講演（現地時間１３日） 米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで） インドネシア中銀理事会 １３日（水） １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１００ＧＭＴ ＮＺ中銀、政策金利発表（現地時間１４日） 米州国際経済フォーラム（モントリオール、１４日まで） 第５回ＯＰＥＣ国際セミナー（ウィーン、１４日まで） タイ中銀金融政策委員会 米インド戦略対話（ワシントン） １４日（木） ０７３０ＧＭＴ スイス中銀、金融政策発表 ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 １３３０ＧＭＴ バイトマン独連銀総裁がＺＥＷのフォーラムで講演（マンハイム） １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件