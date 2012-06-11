＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6月11日─18日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １１日（月） ０６４５ＧＭＴ ４月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） 0.0 -0.9 １１─１５日 時間未定 ５月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 720 682 新規融資伸び率（前年比、％） 15.5 15.4 Ｍ２伸び率（前年比、％） 13.0 12.8 １２日（火） ０８３０ＧＭＴ ４月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） 0.1 -0.3 （前年比、％） -1.0 -2.6 ０８３０ＧＭＴ ４月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） 0.0 0.9 （前年比、％） 0.4 -0.9 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） -1.1 -0.5 （輸出物価／前月比、％） -0.1 0.4 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １８００ＧＭＴ ５月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） -122.5 59.12 １３日（水） ０５３０ＧＭＴ ５月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） 0.0 0.2 （ＥＵ基準、前年比、％） 2.3 2.4 ０６００ＧＭＴ ５月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 1.9 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） -0.3 -0.3 （前年比、％） 2.1 2.1 （5月速報） ０６４５ＧＭＴ ４月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.1 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） -1.0 -0.3 （前年比、％） -2.7 -2.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） -0.2 0.1 （自動車除く／前月比、％）0.0 0.1 １２３０ＧＭＴ ５月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.6 -0.2 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 １４００ＧＭＴ ４月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.3 １４日（木） ０６００ＧＭＴ ５月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.4 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.5 （前年比、％） 2.4 2.6 （4月改定） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/9までの週、1000件） 375 377 １２３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 0.0 （指数／前年比、％) 1.8 2.3 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.3 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） -132.1 -124.1 １５日（金） ０８３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.50 -8.564 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 8.6 １２３０ＧＭＴ ６月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 14.00 17.09 １３００ＧＭＴ ４月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ５月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 1.1 （設備稼働率、％） 79.2 79.2 １３５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 77.5 79.3 （5月確報） １８日（月） １４００ＧＭＴ ６月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 29 ５月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━