＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6月14日─21日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １４日（木） ０６００ＧＭＴ ５月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 2.4 ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.5 （前年比、％） 2.4 2.6 （4月改定） １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/9までの週、1000件） 375 377 １２３０ＧＭＴ ５月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） -0.2 0.0 （指数／前年比、％) 1.8 2.3 （コア指数／前月比、％) 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.3 １２３０ＧＭＴ 第１・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） -132.3 -124.1 １５日（金） ０８３０ＧＭＴ ４月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -8.50 -8.564 ０９００ＧＭＴ ４月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 8.6 １２３０ＧＭＴ ６月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 13.00 17.09 １３００ＧＭＴ ４月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １３１５ＧＭＴ ５月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 1.1 （設備稼働率、％） 79.2 79.2 １３５５ＧＭＴ ６月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 77.5 79.3 （5月確報） １８日（月） １４００ＧＭＴ ６月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） N/A 29 ５月中国新築住宅価格[CNHPI=ECI] １９日（火） ０８３０ＧＭＴ ５月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 3.0 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 3.5 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 3.5 ０９００ＧＭＴ ６月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） N/A 10.8 （現況指数） N/A 44.1 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２３０ＧＭＴ ５月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 72.5 71.7 （許可件数／年率、万戸） N/A 72.3 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２０日（水） ０８３０ＧＭＴ ５月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.2 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] ２１４５ＧＭＴ 第１・四半期ニュージーランドＧＤＰ ２１日（木） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 46.0 （5月改定） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 45.1 （5月改定） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 46.7 （5月改定） ０８００ＧＭＴ ４月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 7.5 ０８３０ＧＭＴ ５月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A -2.3 （前年比、％） N/A -1.1 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/16までの週、1000件） N/A N/A １２５８ＧＭＴ 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 54.0 （5月改定） １４００ＧＭＴ ５月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.59 4.62 １４００ＧＭＴ ４月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 1.8 １４００ＧＭＴ ５月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 -0.1 １４００ＧＭＴ ６月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 2.1 -5.8 ２２００ＧＭＴ ５月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 1.10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━