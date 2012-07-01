〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス４時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月２日─６日の海外経済指標】 予想 前回 ２日（月） ０２３０ＧＭＴ ６月中国ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） N/A 48.1 （6月速報） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] （指数） 44.8 44.8 （6月速報） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 11.1 11.0 １２５８ＧＭＴ ６月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] （指数） N/A 52.9 （6月速報） １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] （指数） 52.0 53.5 １４００ＧＭＴ ５月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] （前月比、％） 0.2 0.3 ３日（火） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） -0.3 0.0 （前年比、％） 2.5 2.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.6 ６月米自動車販売台数 ４日（水） ０１３０ＧＭＴ ５月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.2 ０２３０ＧＭＴ ６月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] 54.7 ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） N/A 46.0 （6月速報） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） N/A 46.8 （6月速報） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.3 -1.0 （前年比、％） N/A -2.5 ５日（木） ０１３０ＧＭＴ ５月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.5 -1.0 １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.0 -1.9 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１３０ＧＭＴ ６月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 61.887 １２１５ＧＭＴ ６月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 102 133 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/30までの週、1000件） 385 386 １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.0 53.7 （景気指数） 55.5 55.6 ６月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ６日（金） ０６４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.8 ０８３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -2.1 -2.5 （前年比、％） -2.1 0.1 産出（前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 2.4 2.8 １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.1 -2.2 １２３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 90 69 （民間部門雇用者数増減、1000人） 100 82 （失業率、％） 8.2 8.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【７月２日─６日の海外行事予定】 ２日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７１５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が 「金融危機後のＦＲＢの金融政策」に関するパネルディスカッションに 参加 トロイカがキプロスに関する調査に着手（ニコシア） 香港［香港特別行政区設立記念日の翌日］ ３日（火） ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 スウェーデン中銀金融政策決定会合（４日まで） ＩＭＦが米経済に関する年次審査報告発表 ４日（水） ０７３０ＧＭＴ スウェーデン中銀が金利決定発表 英中銀金融政策委員会（５日まで） 独伊首脳が会合 米国［独立記念日］ ５日（木） １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 マレーシア中銀金融政策決定会合 ６日（金） ドラギＥＣＢ総裁、モンティ伊首相、ファビウス仏外相が経済会議に参加 （仏エクサン・プロバンス） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 ２日 ロイター］