＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7月3日─7月10日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３日（火） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） -0.3 0.0 （前年比、％） 2.5 2.6 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ５月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.6 ６月米自動車販売台数 ４日（水） ０１３０ＧＭＴ ５月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] （前月比、％） 0.2 -0.2 ０２３０ＧＭＴ ６月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] 54.7 ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] （指数） 46.0 46.0 （6月速報） ０７５８ＧＭＴ ６月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] （指数） 46.8 46.8 （6月速報） ０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） 0.3 -1.0 （前年比、％） N/A -2.5 ５日（木） ０１３０ＧＭＴ ５月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） -0.5 -1.0 １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） 0.0 -1.9 １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１３０ＧＭＴ ６月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 61.887 １２１５ＧＭＴ ６月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 105 133 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （6/30までの週、1000件） 385 386 １４００ＧＭＴ ６月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.0 53.7 （景気指数） 55.0 55.6 ６月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ６日（金） ０６４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -5.8 ０８３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） -2.1 -2.5 （前年比、％） -2.1 0.1 産出（前月比、％） -0.2 -0.2 （前年比、％） 2.4 2.8 １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） 0.1 -2.2 １２３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 90 69 （民間部門雇用者数増減、1000人） 102 82 （失業率、％） 8.2 8.2 ９日（月） ０１３０ＧＭＴ ６月中国主要経済統計（国家統計局） ＣＰＩ（前年比、％）[CNCPI=ECI] N/A 3.0 ＰＰＩ（前年比、％）[CNPPI=ECI] N/A -1.4 ０６００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 161 １９００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 80 65 １０日（火） ０６４５ＧＭＴ ５月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 1.5 ０８３０ＧＭＴ ５月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A -1.0 ０８３０ＧＭＴ ５月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A -0.3 ０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -10.1 ６月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━