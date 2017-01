6月の米既存店売上高予想＝トムソン・ロイター調査

[3日 ロイター] トムソン・ロイターがまとめた6月の米既存店売上高のアナリス ト予想は以下の通り。同売上高は5日に発表される。 表はアナリストの予想レンジ、予想平均、平均の算出に使用した予想数で構成されてい る。数字は一部を除き、すべて前年同月比の変化率(%)。 2012年6月既存店売上高 社名 銘柄コード 予想レンジ 平均 予想数 ======================================================================= 量販店 ----------------------------------------------------------------------- ターゲット ( TGT.N ) 2.0 to 3.0 2.4 9 コストコ* ( COST.O ) 2.0 to 5.0 3.7 8 TJX ( TJX.N ) 2.0 to 6.0 4.2 13 ロス・ストアーズ ( ROST.O ) 4.0 to 6.0 4.8 14 ----------------------------------------------------------------------- 百貨店 ----------------------------------------------------------------------- コールズ ( KSS.N ) -5.0 to 0.5 -3.2 10 メーシーズ ( M.N ) 1.0 to 2.5 1.9 4 ノードストローム ( JWN.N ) 3.0 to 6.5 4.7 9 サックス SKS.N 4.0 to 5.0 4.7 3 ----------------------------------------------------------------------- 衣料品店 ----------------------------------------------------------------------- ギャップ ( GPS.N ) -1.4 to 2.0 0.1 14 リミテッド LTD.N 0.0 to 3.0 2.4 11 ウェット・シール WTSLA.O -9.0 to -7.0 -7.7 3 バックル ( BKE.N ) -1.0 to 2.0 0.0 4 ズーミーズ ( ZUMZ.O ) 5.0 to 10.0 8.4 13 ----------------------------------------------------------------------- *コストコは燃料費の影響を含めた数値。